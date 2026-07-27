Três Passos sediará o Dia Estadual do Porco em 2027

Três Passos foi confirmado como sede da 51ª edição do Dia Estadual do Porco, principal evento da suinocultura do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24), durante a Agro Fest 2026, realizada em Seberi, que sediou a 50ª edição do encontro.

A confirmação foi oficializada pelo presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), Valdecir Folador. O evento acontecerá no dia 24 de julho de 2027, integrando a programação da tradicional Festa do Colono e Motorista.

Promovido pela Acsurs, o Dia Estadual do Porco reúne anualmente produtores, técnicos, pesquisadores, cooperativas, agroindústrias e lideranças do setor para debater os desafios da cadeia produtiva e apresentar inovações voltadas à suinocultura.

Ao longo de sua história, o evento já passou por 32 municípios gaúchos e é considerado uma das principais referências do setor no Estado.



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