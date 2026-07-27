Colisão entre caminhão e Saveiro é registrada em Esperança do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma Volkswagen Saveiro foi registrado no início da noite deste domingo (26), na VRS-322, no município de Esperança do Sul.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após a informação de que uma pessoa estaria presa às ferragens. No entanto, ao chegar ao local, a equipe constatou que os dois condutores já estavam fora dos veículos e dispensaram atendimento.

Conforme os bombeiros, a Saveiro, conduzida por um homem de 66 anos, colidiu com um caminhão leiteiro Volkswagen Constellation, pertencente a uma empresa de Derrubadas e conduzido por um motorista de 29 anos.

Apesar da força do impacto, não houve vítimas. Os maiores danos materiais foram registrados na Saveiro.

A Brigada Militar controlou o trânsito e acionou o Comando Rodoviário da Brigada Militar para atender a ocorrência. Posteriormente, os bombeiros retornaram ao local para realizar a limpeza da pista, após o derramamento de óleo provocado pelo acidente, garantindo a segurança dos motoristas que trafegavam pela rodovia.



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