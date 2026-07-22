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Ponte sobre o Rio Turvo tem tráfego interrompido entre Três Passos e Miraguaí

Galhos e troncos arrastados pela correnteza bloquearam a passagem de veículos; liberação deve ocorrer após desobstrução da estrutura.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Três Passos News
22/07/2026 às 09h53
Ponte sobre o Rio Turvo tem tráfego interrompido entre Três Passos e Miraguaí
(Foto: Três Passos News)

A passagem de veículos pela ponte sobre o Rio Turvo foi interrompida na manhã desta quarta-feira (22), entre as localidades de Romana Seca, em Três Passos, e Água Fria, em Miraguaí, na Região Celeiro.

A interrupção ocorreu devido ao acúmulo de grande quantidade de galhos e troncos sobre a estrutura, materiais arrastados pela força da correnteza em decorrência das condições do rio. Com isso, a travessia foi bloqueada para garantir a segurança dos motoristas que utilizam o acesso entre os dois municípios.

O Poder Público deverá realizar a remoção dos obstáculos ao longo das próximas horas, permitindo a desobstrução da ponte e o restabelecimento do tráfego, desde que as condições de segurança sejam consideradas adequadas.

Enquanto a via permanecer interditada, a orientação é para que os condutores redobrem a atenção e acompanhem as informações oficiais sobre a liberação da passagem.

 

 

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