Ponte sobre o Rio Turvo tem tráfego interrompido entre Três Passos e Miraguaí

A passagem de veículos pela ponte sobre o Rio Turvo foi interrompida na manhã desta quarta-feira (22), entre as localidades de Romana Seca, em Três Passos, e Água Fria, em Miraguaí, na Região Celeiro.

A interrupção ocorreu devido ao acúmulo de grande quantidade de galhos e troncos sobre a estrutura, materiais arrastados pela força da correnteza em decorrência das condições do rio. Com isso, a travessia foi bloqueada para garantir a segurança dos motoristas que utilizam o acesso entre os dois municípios.

O Poder Público deverá realizar a remoção dos obstáculos ao longo das próximas horas, permitindo a desobstrução da ponte e o restabelecimento do tráfego, desde que as condições de segurança sejam consideradas adequadas.

Enquanto a via permanecer interditada, a orientação é para que os condutores redobrem a atenção e acompanhem as informações oficiais sobre a liberação da passagem.

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