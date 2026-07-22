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Justiças do Trabalho e Federal poderão receber R$ 21,5 milhões em crédito

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) analisa o Projeto de Lei do Congresso Nacional ( PLN 8/26 ), que abre crédito suplementar de R$ 21,5 milhões pa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
22/07/2026 às 10h05
Justiças do Trabalho e Federal poderão receber R$ 21,5 milhões em crédito
Reunião da CMO no dia 7 de julho - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) analisa o Projeto de Lei do Congresso Nacional ( PLN 8/26 ), que abre crédito suplementar de R$ 21,5 milhões para a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal.

Do total, R$ 15,9 milhões (74%) serão destinados à Justiça do Trabalho, enquanto R$ 5,5 milhões (26%) irão para a Justiça Federal.

Os recursos serão utilizados para criar uma nova categoria de programação no orçamento dos órgãos, de forma a registrar e identificar de maneira específica as despesas com o pagamento de magistrados aposentados compulsoriamente.

Pelo projeto, os recursos necessários à abertura do crédito decorrem de anulação de outras programações orçamentárias.

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