Saída de pista é registrada na ERS-518 entre Braga e Campo Novo

Um acidente de trânsito do tipo saída de pista foi registrado por volta das 19h30 desta terça-feira (21) na ERS-518, no trecho entre os municípios de Braga e Campo Novo.

De acordo com as informações apuradas, um veículo Fiat Uno trafegava no sentido Braga–Campo Novo quando, ao chegar nas proximidades do trecho conhecido como Curva do Pinheirão, o condutor perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos, fazendo com que o automóvel saísse da pista.

Chovia muita na hora do acidente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais no veículo.



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