Quarta, 22 de Julho de 2026
13°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Saída de pista é registrada na ERS-518 entre Braga e Campo Novo

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais no veículo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
22/07/2026 às 07h35
Saída de pista é registrada na ERS-518 entre Braga e Campo Novo
(Foto: Observador Regional)

Um acidente de trânsito do tipo saída de pista foi registrado por volta das 19h30 desta terça-feira (21) na ERS-518, no trecho entre os municípios de Braga e Campo Novo.

De acordo com as informações apuradas, um veículo Fiat Uno trafegava no sentido Braga–Campo Novo quando, ao chegar nas proximidades do trecho conhecido como Curva do Pinheirão, o condutor perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos, fazendo com que o automóvel saísse da pista.

Chovia muita na hora do acidente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais no veículo.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Três Passos News)
Ponte Interditada Há 1 hora

Ponte sobre o Rio Turvo tem tráfego interrompido entre Três Passos e Miraguaí

Galhos e troncos arrastados pela correnteza bloquearam a passagem de veículos; liberação deve ocorrer após desobstrução da estrutura.

 (Foto: Reprodução / Rádio Palmeira)
Trânsito Interditado Há 2 horas

Ponte sobre o Rio da Várzea é interditada na ERS-569 entre Palmeira das Missões e Sarandi

Elevação do nível do rio causada pelas fortes chuvas levou ao bloqueio preventivo da rodovia; tráfego será liberado somente após nova vistoria técnica.

 (Foto: Divulgação)
Trânsito Há 15 horas

Queda de pedras mobiliza equipes na RSC-472 em Tenente Portela

Bombeiros Voluntários, Defesa Civil e Prefeitura atuam na sinalização e limpeza da rodovia após deslizamento de material às margens da pista

 (Fotos e Vídeo: Jornal Província)
Trânsito Há 1 dia

Caminhão sofre princípio de incêndio na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho

Falha na parte elétrica teria provocado o fogo nas proximidades do trevo de acesso a Vista Gaúcha; ninguém ficou ferido

 (Foto: Arte / Sistema Província de Comunicação)
Roubo Violento Há 1 dia

Família é feita refém durante assalto a residência e loja em Tenente Portela

Criminosos invadiram a casa na madrugada, agrediram as vítimas e obrigaram um dos moradores a abrir o estabelecimento comercial para realizar o roubo.

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 13° Máx. 18°
18° Sensação
2.38 km/h Vento
98% Umidade
100% (13.94mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Quinta
18° 11°
Sexta
15° 10°
Sábado
17° 12°
Domingo
20° 11°
Segunda
17° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 32 minutos

BelEnergy incorpora baterias SecPower ao portfólio
Entretenimento Há 1 hora

Mundial mobilizou mais de 5 bilhões de visualizações no Kwai
Senado Federal Há 1 hora

Justiças do Trabalho e Federal poderão receber R$ 21,5 milhões em crédito
Ponte Interditada Há 1 hora

Ponte sobre o Rio Turvo tem tráfego interrompido entre Três Passos e Miraguaí
Travessia Suspensa Há 2 horas

Balsa Santa Bárbara interrompe travessia sobre o Rio da Várzea em Rodeio Bonito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,05 -0,46%
Euro
R$ 5,77 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 352,835,47 -0,60%
Ibovespa
175,466,30 pts 1.24%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7071 (21/07/26)
06
14
34
38
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3741 (21/07/26)
02
03
04
05
09
11
12
14
15
16
18
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias