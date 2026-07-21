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Família é feita refém durante assalto a residência e loja em Tenente Portela

Criminosos invadiram a casa na madrugada, agrediram as vítimas e obrigaram um dos moradores a abrir o estabelecimento comercial para realizar o roubo.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Marcelino Antunes / Jornal Província
21/07/2026 às 09h49
Família é feita refém durante assalto a residência e loja em Tenente Portela
(Foto: Arte / Sistema Província de Comunicação)

Uma família foi vítima de um assalto na madrugada desta terça-feira (21), em Tenente Portela. Durante a ação criminosa, os suspeitos invadiram a residência, fizeram os moradores reféns, os agrediram e roubaram diversos produtos de uma loja pertencente à família.

Conforme as informações, os criminosos entraram no imóvel após pularem a sacada da residência e quebrarem a porta de vidro. No interior da casa, uma mãe, o filho e o neto foram rendidos e mantidos sob ameaça. As vítimas também sofreram agressões durante o assalto.

Na sequência, os assaltantes obrigaram um dos reféns a abrir a loja de propriedade da família. Do estabelecimento, foram levados diversos produtos. A quantidade e o valor dos itens roubados não foram informados.

Até o momento, os autores do crime não foram identificados. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Segundo as informações, esta não é a primeira vez que a mesma família é alvo de assaltantes.

 

 

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