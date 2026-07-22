Balsa Santa Bárbara interrompe travessia sobre o Rio da Várzea em Rodeio Bonito

A travessia da Balsa Santa Bárbara, sobre o Rio da Várzea, em Rodeio Bonito, está suspensa desde esta terça-feira (21). A interrupção foi motivada pela elevação do nível do rio, consequência das fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias.

De acordo com o proprietário da embarcação, Vilmar Enderle, o aumento expressivo do volume de água é resultado das intensas precipitações registradas na região de Passo Fundo. Segundo ele, a cheia fez com que a água invadisse os barracos localizados às margens do rio, tornando inviável a continuidade da operação da balsa.

Com a suspensão da travessia, os condutores que utilizam o serviço para acessar a ERS-587 precisam recorrer a trajetos alternativos. Uma das opções é seguir pelo interior de Frederico Westphalen, passando pela usina da Creluz em direção ao município de Cristal do Sul. Outra alternativa é realizar o desvio completo por Frederico Westphalen.

Os responsáveis pela embarcação seguem monitorando as condições do Rio da Várzea e informarão quando a travessia puder ser retomada com segurança.

Para obter informações atualizadas sobre a situação da Balsa Santa Bárbara, os usuários podem entrar em contato pelo telefone de plantão (55) 9 9621-1411.

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