BelEnergy incorpora baterias SecPower ao portfólio

A BelEnergy, distribuidora do mercado solar brasileiro, passou a oferecer baterias de baixa tensão da SecPower, destinadas a projetos fotovoltaicos híbridos, off‑grid e de backup. A inclusão ocorre em um contexto de expansão da demanda por soluções de armazenamento que aumentem a autonomia e a continuidade do fornecimento de energia.

A iniciativa traz ao portfólio da BelEnergy os modelos SPLFP 5 E e SPLFP 4800, desenvolvidos para operar com inversores híbridos e off‑grid em instalações residenciais, comerciais e outras que requerem continuidade energética. As baterias apresentam tensão nominal de 51,2 V, tecnologia LFP, BMS interno, comunicação CAN e capacidade de 5,12 kWh por módulo, podendo ser conectadas em paralelo para alcançar até 102,4 kWh.

Segundo Gabriella Reigada, CEO da SecPower, "a entrada das baterias SecPower no portfólio da BelEnergy representa um passo importante para ampliar o acesso dos integradores a soluções de armazenamento com segurança técnica, compatibilidade e suporte especializado". Ela acrescenta que as baterias de baixa tensão facilitam a implementação de projetos que combinam geração, autonomia e continuidade energética.

Renan Casadei, gerente comercial de BESS da BelEnergy, afirma que "a parceria com a SecPower fortalece nosso portfólio e amplia as possibilidades para os integradores que buscam oferecer soluções mais completas aos seus clientes". Ele destaca que as baterias atendem a demandas crescentes por backup, autonomia e aplicações híbridas ou off‑grid.

A compatibilidade da SPLFP 5 E com mais de 30 modelos de inversores reduz barreiras técnicas na adoção de sistemas de armazenamento. A solução pode ser aplicada em residências, pequenos comércios, estabelecimentos com equipamentos sensíveis e locais sujeitos a instabilidades na rede elétrica.

Além da comercialização, a BelEnergy planeja ações de capacitação e apoio técnico‑comercial para integradores, incluindo treinamentos, materiais técnicos, webinars e canais de relacionamento. O objetivo é proporcionar maior segurança na identificação de oportunidades, na apresentação das aplicações ao cliente final e na implementação das baterias em diferentes perfis de projeto.

Com a inclusão das baterias de baixa tensão, a BelEnergy e a SecPower acompanham a evolução do mercado solar brasileiro, onde o armazenamento de energia passa a ocupar posição estratégica em projetos residenciais, comerciais e em aplicações que exigem maior confiabilidade energética.