Quarta, 22 de Julho de 2026
13°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

BelEnergy incorpora baterias SecPower ao portfólio

A BelEnergy passou a oferecer baterias de baixa tensão da SecPower para aplicações em projetos solares híbridos, off-grid, backup e autonomia energ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/07/2026 às 10h41
BelEnergy incorpora baterias SecPower ao portfólio
SecPower

A BelEnergy, distribuidora do mercado solar brasileiro, passou a oferecer baterias de baixa tensão da SecPower, destinadas a projetos fotovoltaicos híbridos, off‑grid e de backup. A inclusão ocorre em um contexto de expansão da demanda por soluções de armazenamento que aumentem a autonomia e a continuidade do fornecimento de energia.

A iniciativa traz ao portfólio da BelEnergy os modelos SPLFP 5 E e SPLFP 4800, desenvolvidos para operar com inversores híbridos e off‑grid em instalações residenciais, comerciais e outras que requerem continuidade energética. As baterias apresentam tensão nominal de 51,2 V, tecnologia LFP, BMS interno, comunicação CAN e capacidade de 5,12 kWh por módulo, podendo ser conectadas em paralelo para alcançar até 102,4 kWh.

Segundo Gabriella Reigada, CEO da SecPower, "a entrada das baterias SecPower no portfólio da BelEnergy representa um passo importante para ampliar o acesso dos integradores a soluções de armazenamento com segurança técnica, compatibilidade e suporte especializado". Ela acrescenta que as baterias de baixa tensão facilitam a implementação de projetos que combinam geração, autonomia e continuidade energética.

Renan Casadei, gerente comercial de BESS da BelEnergy, afirma que "a parceria com a SecPower fortalece nosso portfólio e amplia as possibilidades para os integradores que buscam oferecer soluções mais completas aos seus clientes". Ele destaca que as baterias atendem a demandas crescentes por backup, autonomia e aplicações híbridas ou off‑grid.

A compatibilidade da SPLFP 5 E com mais de 30 modelos de inversores reduz barreiras técnicas na adoção de sistemas de armazenamento. A solução pode ser aplicada em residências, pequenos comércios, estabelecimentos com equipamentos sensíveis e locais sujeitos a instabilidades na rede elétrica.

Além da comercialização, a BelEnergy planeja ações de capacitação e apoio técnico‑comercial para integradores, incluindo treinamentos, materiais técnicos, webinars e canais de relacionamento. O objetivo é proporcionar maior segurança na identificação de oportunidades, na apresentação das aplicações ao cliente final e na implementação das baterias em diferentes perfis de projeto.

Com a inclusão das baterias de baixa tensão, a BelEnergy e a SecPower acompanham a evolução do mercado solar brasileiro, onde o armazenamento de energia passa a ocupar posição estratégica em projetos residenciais, comerciais e em aplicações que exigem maior confiabilidade energética.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto gerada por inteligência artificial.
Tecnologia Há 2 horas

A NR-1 muda as regras, mas a transformação é cultural também

Nova regulamentação acelera mudanças na gestão de pessoas e impulsiona soluções voltadas à prevenção e ao desenvolvimento humano.

chat gpt
Tecnologia Há 12 horas

IA pedagógica e alta performance na ExpoEduc

Entre 23 e 25 de julho, a Plataforma AZ de Aprendizagem e a AI4School participam da ExpoEduc 2026, no Centro de Convenções de Natal (RN). As empres...

 Grupo Capilar
Tecnologia Há 12 horas

Fortaleza entra na rota do transplante capilar

Com aporte de R$ 6 milhões, novo hospital do Grupo Capilar Brasil atrai pacientes nacionais e internacionais, impulsionado pelo crescimento do turi...

 Imagem do Magnific/frimufilms
Tecnologia Há 13 horas

No Delivery, o cliente fiel pode gastar 67% a mais

Plataforma da Consumer reúne programas de fidelidade, cashback, cupons, promoções personalizadas e cardápios digitais em um só ambiente, dando a pe...

 Divulgação Ritz Corp
Tecnologia Há 14 horas

Ritz Lagoa da Anta investe R$ 35 milhões em retrofit

O empreendimento à beira-mar da Praia de Cruz das Almas passa pelo maior retrofit desde a inauguração: 80 apartamentos já foram remodelados e outro...

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 13° Máx. 18°
18° Sensação
2.38 km/h Vento
98% Umidade
100% (13.94mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Quinta
18° 11°
Sexta
15° 10°
Sábado
17° 12°
Domingo
20° 11°
Segunda
17° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 32 minutos

BelEnergy incorpora baterias SecPower ao portfólio
Entretenimento Há 1 hora

Mundial mobilizou mais de 5 bilhões de visualizações no Kwai
Senado Federal Há 1 hora

Justiças do Trabalho e Federal poderão receber R$ 21,5 milhões em crédito
Ponte Interditada Há 1 hora

Ponte sobre o Rio Turvo tem tráfego interrompido entre Três Passos e Miraguaí
Travessia Suspensa Há 2 horas

Balsa Santa Bárbara interrompe travessia sobre o Rio da Várzea em Rodeio Bonito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,05 -0,46%
Euro
R$ 5,77 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 352,835,47 -0,60%
Ibovespa
175,466,30 pts 1.24%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7071 (21/07/26)
06
14
34
38
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3741 (21/07/26)
02
03
04
05
09
11
12
14
15
16
18
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias