Caminhão sofre princípio de incêndio na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho

Um princípio de incêndio foi registrado na RSC-472, entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho, nas proximidades do trevo de acesso a Vista Gaúcha.

De acordo com informações apuradas no local, o incêndio teve início após um caminhão Mercedes-Benz apresentar problemas na parte elétrica. O motorista informou que o veículo sofreu danos de grande monta.





As chamas ficaram concentradas na parte frontal do caminhão e não chegaram a se espalhar pelo veículo. Não houve registro de feridos.

Um guincho foi acionado para remover o caminhão das margens da rodovia. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas.

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