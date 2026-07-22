Ponte sobre o Rio da Várzea é interditada na ERS-569 entre Palmeira das Missões e Sarandi

A ponte sobre o Rio da Várzea, localizada na ERS-569, entre os municípios de Palmeira das Missões e Sarandi, foi interditada na noite desta terça-feira (21). A medida foi adotada de forma preventiva em razão da rápida elevação do nível do rio, consequência das fortes chuvas que atingem a região.

De acordo com as equipes responsáveis pelo monitoramento, a água chegou a aproximadamente 40 centímetros da estrutura da ponte, tornando necessária a interrupção do tráfego para preservar a segurança dos motoristas. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) instalou barreiras nas duas cabeceiras da ponte, impedindo a circulação de veículos no trecho.

A reabertura da ERS-569 dependerá de uma nova inspeção técnica realizada pelo CRBM em conjunto com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). A liberação do trânsito somente ocorrerá após um parecer favorável que ateste as condições do Rio da Várzea e a segurança da travessia.

Enquanto isso, as equipes seguem acompanhando de forma permanente o comportamento do nível da água, já que a continuidade das chuvas pode provocar novas alterações no cenário.

Para os motoristas que precisam se deslocar entre Palmeira das Missões e Sarandi, a orientação é utilizar como rota alternativa a BR-386.

As autoridades também recomendam que a população evite viagens pelas rodovias sempre que não houver necessidade, devido às condições climáticas adversas e ao risco de novas interdições. Aos condutores que precisarem viajar, a orientação é redobrar a atenção, obedecer à sinalização e acompanhar as informações divulgadas pelos órgãos responsáveis sobre a situação das estradas.

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