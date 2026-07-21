Queda de pedras mobiliza equipes na RSC-472 em Tenente Portela
Bombeiros Voluntários, Defesa Civil e Prefeitura atuam na sinalização e limpeza da rodovia após deslizamento de material às margens da pista
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
21/07/2026 às 19h58Atualizada em 21/07/2026 às 20h33
Equipes de emergência foram mobilizadas na noite desta terça-feira para atender uma ocorrência na RST-472, em Tenente Portela. O registro foi feito nas proximidades do britador, onde pedras se desprenderam de um barranco e atingiram a pista de rolamento.
Os Bombeiros Voluntários se deslocaram até o local para realizar a sinalização da rodovia e garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo trecho.
Além disso, a Defesa Civil e máquinas da Prefeitura de Tenente Portela também foram acionadas e seguiram para a ocorrência, com o objetivo de efetuar a remoção das pedras e a limpeza da pista.
As equipes trabalham para restabelecer as condições de segurança no local. Motoristas que trafegam pela RST-472 devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho afetado até a conclusão dos serviços.
Motoristas que trafegam pela RST-472, nas proximidades do britador, em Tenente Portela, devem redobrar a atenção. Como a chuva continua atingindo a região, há risco de novos deslizamentos, acúmulo de água na pista e redução da visibilidade. A orientação é diminuir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente e evitar ultrapassagens em trechos de risco até que as condições sejam normalizadas.
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