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Mundial mobilizou mais de 5 bilhões de visualizações no Kwai

Cobertura do torneio obteve mais de 120 milhões de views nas transmissões ao vivo, e contou com conteúdos produzidos pela comunidade, ativações pre...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/07/2026 às 10h05
Mundial mobilizou mais de 5 bilhões de visualizações no Kwai
Kwai

Entre junho e julho deste ano, o campeonato mundial de futebol movimentou diferentes formatos de conteúdo nas plataformas digitais. Durante o período da competição, o Kwai reuniu transmissões ao vivo, cobertura exclusiva produzida por um squad de criadores, ativações presenciais nos Estados Unidos e campanhas realizadas por marcas parceiras no aplicativo. Na plataforma, os conteúdos produzidos pelos usuários e parceiros do projeto com a hashtag oficial #TorcidaNoKwai registraram mais de 2,2 milhões de publicações e ultrapassou 5,5 bilhões de visualizações ao longo do torneio.

Sob o conceito "Kwai, a não-transmissão oficial: futebol além dos 90 minutos", o projeto especial contou com mais de 20 criadores dedicados e mais de 50 horas de conteúdos exclusivos produzidos para a plataforma. Além disso, os programas proprietários ao vivo comandados pelos parceiros Canal Wamo, o embaixador oficial da plataforma Craque Neto, e o talk show Resenha em Jogo com João Kléber e o pentacampeão Edmílson, somaram mais de 123 milhões de visualizações durante a competição.

Entre os conteúdos que registraram maior engajamento na plataforma durante o período estão vídeos produzidos pelos criadores Tutti Batista, Curiosidades da Bola, 10Neto, Vitu Alves, Canal Wamo e Esse Dia Foi Louco. Os conteúdos reúnem diferentes abordagens sobre o universo esportivo, incluindo bastidores de partidas e treinos, curiosidades, humor em formato de mininovela e reações aos principais acontecimentos, evidenciando a diversidade de formatos consumidos durante o Mundial.

A cobertura especial também se estendeu às redes sociais do Kwai, que somaram mais de 38 milhões de visualizações e 1,5 milhão de interações durante o torneio. Os conteúdos acompanharam os principais acontecimentos nos países-sede, reunindo criadores convidados e registros exclusivos. Entre as publicações com maior engajamento estão o vídeo com Gus Rocha mostrando a torcida brasileira tomando a Times Square, em Nova York; o conteúdo protagonizado por Patixa no México em sua caracterização como dublê oficial da cantora Thalía; e o vídeo com Gustavo e Patixa experimentando comidas típicas (e apimentadas) na Cidade do México.

Ativações nos EUA

Além dos conteúdos editoriais na plataforma, o projeto também contou com ações presenciais nos Estados Unidos. As Super Kwai Arenas, instaladas em Nova York e Miami, tiveram como objetivo conectar criadores, embaixadores de marcas parceiras e torcedores por meio de uma experiência imersiva que uniu esporte, cultura e entretenimento. Os espaços foram desenvolvidos pela unidade de negócios Kwai for Business em conjunto com a agência SAMY e contaram com naming rights da Superbet.

Ao longo da competição, as Super Kwai Arenas receberam mais de mil visitantes e reuniram mais de 30 criadores, que participaram das atividades nos locais. Entre os convidados que marcaram presença e também produziram conteúdos exclusivos, estiveram nomes ligados ao futebol e ao universo digital, como Cafu, Romário e Toguro.

Além disso, no ambiente digital de negócios durante toda a competição, mais de dez campanhas publicitárias foram realizadas no Kwai por marcas parceiras. As ações envolveram anunciantes de mais de cinco segmentos diferentes, incluindo instituições financeiras, varejo, eletrônicos de consumo, games e empresas do setor de apostas.

"Grandes eventos esportivos costumam mobilizar diferentes formas de participação do público no ambiente digital. Ao longo de todo o torneio, observamos usuários acompanhando as partidas em tempo real, produzindo conteúdos próprios, interagindo com criadores e participando das conversas ativamente. A diversidade de formatos presentes na plataforma também permitiu que a cobertura reunisse desde transmissões ao vivo até conteúdos produzidos diretamente dos Estados Unidos, México, Canadá e Brasil", afirma Claudine Bayma, diretora geral do Kwai no Brasil.

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