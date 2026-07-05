Presidente avalia os trabalhos do Legislativo de Tenente Portela no primeiro semestre de 2026

O Poder Legislativo realizou, na segunda-feira (29/6), a última sessão ordinária do primeiro semestre do ano. Durante o mês de julho, permanecerá o recesso parlamentar. No entanto, se houver necessidade, os edis serão convocados para uma ou mais sessões extraordinárias.

De janeiro a junho, os vereadores aprovaram 25 projetos de lei oriundos do Poder Executivo; quatro matérias de autoria legislativa; e 16 indicações de projeto de lei – instrumento que permite aos parlamentares apresentar sugestões de medidas consideradas relevantes para o desenvolvimento local. Em plenário, também foram apreciadas moções de aplauso e de repúdio, além de decretos legislativos que concederam o Título de Cidadão Honorário a personalidades que contribuíram para a trajetória do Município.

Ainda foram apresentados diversos pedidos de informações, indicações de providências e requerimentos – reforçando o papel fiscalizador do Poder Legislativo e o acompanhamento permanente das ações da Administração Municipal. No primeiro semestre, aconteceram 15 sessões ordinárias, quatro extraordinárias e duas solenes.

Presidindo a Câmara de Vereadores em 2026, Micheli Vargas (PDT) destacou as iniciativas que buscam estreitar a relação do Poder Legislativo com a população, fortalecer a transparência e ampliar o acesso aos trabalhos dos edis. Ela enfatizou as sessões descentralizadas ocorridas em bairros e comunidades, que possibilitaram aos moradores apresentar demandas.

— A iniciativa aproxima o Poder Legislativo da população, amplia a participação popular e fortalece o diálogo entre os vereadores e a comunidade. A proposta terá continuidade durante o segundo semestre, com novas sessões sendo realizadas em diferentes localidades do Município — afirmou a pedetista.

Para Micheli Vargas, o balanço dos primeiros seis meses mostra que a Câmara Municipal está atuante, comprometida com a fiscalização dos atos públicos, a produção legislativa, o diálogo com a sociedade e a busca constante por um Poder Legislativo mais transparente, acessível e presente na vida da comunidade.

Investimentos em tecnologias

Um avanço importante ocorreu na área administrativa com a implantação do sistema eletrônico de tramitação dos processos legislativos. A informatização passou a substituir procedimentos que antes utilizavam papel, permitindo maior organização, agilidade e segurança na gestão das informações públicas.

A digitalização também amplia a transparência dos trabalhos do Legislativo, facilita o acompanhamento dos processos administrativos e reduz o consumo de papel e outros materiais de expediente, promovendo economia de recursos públicos e práticas mais sustentáveis.

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