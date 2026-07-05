Domingo, 05 de Julho de 2026
7°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Presidente avalia os trabalhos do Legislativo de Tenente Portela no primeiro semestre de 2026

Durante o mês de julho, permanecerá o recesso parlamentar

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
05/07/2026 às 17h58 Atualizada em 05/07/2026 às 18h04
Presidente avalia os trabalhos do Legislativo de Tenente Portela no primeiro semestre de 2026
Presidente da Câmara de Vereadores, Micheli Vargas (Foto: Divulgação)

O Poder Legislativo realizou, na segunda-feira (29/6), a última sessão ordinária do primeiro semestre do ano. Durante o mês de julho, permanecerá o recesso parlamentar. No entanto, se houver necessidade, os edis serão convocados para uma ou mais sessões extraordinárias.

De janeiro a junho, os vereadores aprovaram 25 projetos de lei oriundos do Poder Executivo; quatro matérias de autoria legislativa; e 16 indicações de projeto de lei – instrumento que permite aos parlamentares apresentar sugestões de medidas consideradas relevantes para o desenvolvimento local. Em plenário, também foram apreciadas moções de aplauso e de repúdio, além de decretos legislativos que concederam o Título de Cidadão Honorário a personalidades que contribuíram para a trajetória do Município.

Ainda foram apresentados diversos pedidos de informações, indicações de providências e requerimentos – reforçando o papel fiscalizador do Poder Legislativo e o acompanhamento permanente das ações da Administração Municipal. No primeiro semestre, aconteceram 15 sessões ordinárias, quatro extraordinárias e duas solenes.

Presidindo a Câmara de Vereadores em 2026, Micheli Vargas (PDT) destacou as iniciativas que buscam estreitar a relação do Poder Legislativo com a população, fortalecer a transparência e ampliar o acesso aos trabalhos dos edis. Ela enfatizou as sessões descentralizadas ocorridas em bairros e comunidades, que possibilitaram aos moradores apresentar demandas.

— A iniciativa aproxima o Poder Legislativo da população, amplia a participação popular e fortalece o diálogo entre os vereadores e a comunidade. A proposta terá continuidade durante o segundo semestre, com novas sessões sendo realizadas em diferentes localidades do Município — afirmou a pedetista.

Para Micheli Vargas, o balanço dos primeiros seis meses mostra que a Câmara Municipal está atuante, comprometida com a fiscalização dos atos públicos, a produção legislativa, o diálogo com a sociedade e a busca constante por um Poder Legislativo mais transparente, acessível e presente na vida da comunidade.

Investimentos em tecnologias

Um avanço importante ocorreu na área administrativa com a implantação do sistema eletrônico de tramitação dos processos legislativos. A informatização passou a substituir procedimentos que antes utilizavam papel, permitindo maior organização, agilidade e segurança na gestão das informações públicas.

A digitalização também amplia a transparência dos trabalhos do Legislativo, facilita o acompanhamento dos processos administrativos e reduz o consumo de papel e outros materiais de expediente, promovendo economia de recursos públicos e práticas mais sustentáveis.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Segundo informou a FGF, o clube de Tenente Portela trabalha para identificar o autor do ato (Foto: Divulgação | FGF)
Discriminação Há 2 horas

Protocolo de Racismo é ativado em partida do Gauchão Feminino Sub-20 em Tenente Portela

Jogo foi disputado na tarde deste domingo (5/7), no distrito de São Pedro

 Região Celeiro tem uma frota tributável de 48.432 unidades veiculares (Foto: Diones Roberto Becker)
Tributo Há 5 horas

Prefeituras da Região Celeiro deixam de arrecadar R$ 6,1 milhões devido à inadimplência do IPVA 2026

Dados foram pesquisados no site da SEFAZ em 1º de julho

 Atividades envolveram estudantes municipais da educação infantil e do ensino fundamental (Foto: Divulgação | ASCOM Derrubadas)
Rede municipal Há 6 horas

Estudantes de Derrubadas desenvolvem atividades do programa de educação fiscal

Ações proporcionaram momentos de aprendizagem, criatividade e protagonismo estudantil

 Adoção de regras temporárias foi motivada pelo aumento no número de atendimentos a indivíduos com problemas respiratórios (Foto: Diones Roberto Becker)
Tenente Portela Há 7 horas

Hospital Santo Antônio mantém restrições nas visitas aos pacientes

Medidas têm o objetivo de reduzir a circulação de pessoas nos ambientes da instituição

 Claudete da Silveira Braz, de Braga, e Fredi Luís Sell, de Campo Novo, aparecem na relação de ganhadores da extração estadual de junho (Foto: Reprodução)
Sorteio nº 165 Há 7 horas

Consumidores da Região Celeiro estão entre os sorteados na extração estadual da NFG de junho

Prêmio principal de R$ 50 mil foi para um morador da Fronteira Noroeste

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
14° Sensação
0.8 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Segunda
12°
Terça
13°
Quarta
16°
Quinta
18°
Sexta
16° 12°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Com Haaland "carrasco", Noruega vence e Brasil deixa a Copa do Mundo
Discriminação Há 2 horas

Protocolo de Racismo é ativado em partida do Gauchão Feminino Sub-20 em Tenente Portela
Norte do RS Há 2 horas

Jovem é espancado em briga generalizada após acidente de trânsito em Passo Fundo
Balanço Há 3 horas

Presidente avalia os trabalhos do Legislativo de Tenente Portela no primeiro semestre de 2026
Fiscalização Há 3 horas

Inspeção sanitária e educação em saúde fortalecem a segurança dos alimentos em Derrubadas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,888,69 +1,51%
Ibovespa
174,070,27 pts 0.74%
Mega-Sena
Concurso 3027 (04/07/26)
06
15
16
24
34
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7057 (04/07/26)
34
38
47
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3727 (04/07/26)
01
02
03
04
05
09
10
11
13
14
16
18
19
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2945 (03/07/26)
00
04
05
07
10
14
18
22
24
40
46
47
57
59
64
74
76
81
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2978 (03/07/26)
01
08
15
35
38
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias