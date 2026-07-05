Prefeituras da Região Celeiro deixam de arrecadar R$ 6,1 milhões devido à inadimplência do IPVA 2026

Encerrou na terça-feira (30/6), o prazo para os contribuintes que optaram por parcelar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. Balanço da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ) mostrava que havia mais de 355 mil parcelamentos ativos.

Caso a última parcela não tenha sido paga, passa a incidir sobre ela multa de 0,334% ao dia, até o limite de 20%, além de juros. Nesta situação, a multa e os juros valem a partir de 1º de maio – já que 30 de abril foi a data de vencimento do tributo para todos os finais de placas, além de ter sido o dia derradeiro para quem optou por pagar a cota única.

A inadimplência do IPVA 2026 chega a 9,58% na Região Celeiro, conforme dados pesquisados no site da SEFAZ em 1º de julho. O valor dos veículos tributáveis alcança R$ 64.456.149,30, dos quais R$ 58.343.932,66 já ingressaram nos cofres públicos – o que representa 90,52% do total. Vale ressaltar que metade do montante arrecadado no Município é repassada automaticamente à prefeitura.

A Região Celeiro tem uma frota tributável de 48.432 unidades veiculares, sendo que 7.339 ainda não possuem o licenciamento atual e circulam em desconformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Essa inadimplência resulta em R$ 6.176.392,86 – quando somados os 21 municípios congregados pela Amuceleiro.

Neste mês, a Receita Estadual começará a inscrever em dívida ativa os contribuintes em situação de inadimplência. A partir de então, haverá um acréscimo de 5% na multa, o valor do débito passará a ser corrigido pela taxa SELIC, e a dívida será protestada em cartório, estando sujeita à cobrança judicial. Ao ingressar na lista de devedores, os cidadãos ficam impedidos de emitir certidão negativa de débitos tributários à administração estadual, além de estarem suscetíveis a outras penalidades administrativas que geram custos adicionais.

Caso o motorista seja abordado em uma fiscalização e o veículo esteja com o licenciamento vencido, a infração é considerada gravíssima, conforme prevê o artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro. Nessa situação, o condutor pode ser autuado em R$ 293,47, receber sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ainda ter o veículo removido para o depósito até a regularização.

O balanço mais recente, com informações contabilizadas até a segunda-feira (29/6), aponta que 3,3 milhões de veículos já tinham o IPVA 2026 quitado. O número de inadimplentes chega a 768 mil – o que corresponde a 18,8% do total da frota tributável no Rio Grande do Sul.

Consulta e pagamento

Para consultar o valor do imposto e emitir o QR Code, o contribuinte pode acessar o site ou utilizar o aplicativo IPVA RS. O acesso exige autenticação com login gov.br nos níveis prata ou ouro.

O pagamento pode ser realizado no Banrisul, Bradesco, Sicredi, Banco do Brasil (somente para correntistas) e nas lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção pelo Pix está disponível em mais de 760 instituições financeiras. É importante observar os horários de funcionamento de cada canal para não perder o prazo. Também é possível quitar, junto com o imposto, a taxa de licenciamento e eventuais multas.

Fique atento a golpes

A SEFAZ não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. Antes de concluir o pagamento, especialmente via Pix, o contribuinte deve conferir os dados do destinatário.

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