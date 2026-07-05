Vista Gaúcha busca subsídios para aperfeiçoar a proteção e a defesa civil

O Congresso Internacional de Proteção e Defesa Civil, que ocorreu entre os dias 23 e 25 de junho, em Porto Alegre, reuniu especialistas, autoridades e representantes de órgãos de proteção e defesa civil do Brasil e de países como Itália, Argentina e Equador.
O secretário municipal de Assistência Social de Vista Gaúcha, Joelmir Lopes, acompanhou a programação que debateu estratégias de prevenção, resposta e recuperação diante de desastres naturais e eventos climáticos extremos.
A participação do secretário no congresso internacional teve como objetivo buscar capacitação e atualização técnica para fortalecer as ações desencadeadas no Município, especialmente na elaboração e aperfeiçoamento do Plano de Contingência Municipal (PLANCON), em conformidade com as diretrizes do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil.
— Os conhecimentos adquiridos durante o congresso contribuirão para aprimorar as ações preventivas e fortalecer a capacidade de resposta de Vista Gaúcha diante de situações de emergência e calamidade pública — afirmou Joelmir Lopes.
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