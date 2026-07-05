Estudantes de Derrubadas desenvolvem atividades do programa de educação fiscal

Durante o primeiro semestre de 2026, as escolas da rede municipal de ensino desenvolveram diversas atividades pedagógicas voltadas ao programa de Educação Fiscal, promovendo a reflexão sobre cidadania, responsabilidade social, arrecadação, aplicação dos recursos financeiros e controle social.

As ações envolveram estudantes da educação infantil e do ensino fundamental. Eles participaram de experiências diversificadas, como produções textuais, resolução de situações-problema relacionadas à educação financeira, pesquisas sobre o dinheiro e sua função social. Além disso, confeccionaram cartazes, desenhos e painéis temáticos. Também realizaram atividades lúdicas, trabalhos interdisciplinares e produções artísticas desenvolvidas em sala de aula.

Os alunos participaram também do Concurso Municipal de Educação Fiscal. As turmas criaram mascotes, cartazes e produções que destacaram a importância de preservar os bens públicos, cuidar do patrimônio coletivo, valorizar os serviços ofertados à população e solicitar a Nota Fiscal Gaúcha, como formas de exercer a cidadania.

As atividades proporcionaram momentos de aprendizagem, criatividade e protagonismo estudantil, estimulando a compreensão de que os impostos retornam à sociedade na forma de investimentos em áreas essenciais, como educação, saúde, segurança, infraestrutura e transporte.

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com a formação de cidadãos conscientes, participativos e comprometidos com o desenvolvimento local, fortalecendo, desde a infância, valores de responsabilidade, ética e cidadania fiscal.

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