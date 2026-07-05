Hospital Santo Antônio mantém restrições nas visitas aos pacientes

Adoção de regras temporárias foi motivada pelo aumento no número de atendimentos a indivíduos com problemas respiratórios (Foto: Diones Roberto Becker)

No sábado (27/6), completou-se um mês desde que a direção do Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, estabeleceu restrições para visitas aos pacientes que ocupam leitos convencionais ou da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A adoção de regras temporárias foi motivada pelo aumento significativo no número de atendimentos a indivíduos com problemas respiratórios.

As medidas impostas têm o objetivo de reduzir a circulação de pessoas nos ambientes da instituição e, assim, diminuir as possibilidades de contaminação por vírus gripais. Isso proporciona maior proteção a profissionais, colaboradores, internados e acompanhantes. Também é exigida a utilização de máscara para quem ingressar no HSA.

Nesta semana, a direção do hospital informou que há pacientes em isolamento e outros com quadro clínico considerado grave. Por causa disso, não existe previsão para o levantamento das restrições. A situação epidemiológica na instituição é monitorada e avaliada frequentemente pelo Comitê de Saúde e pela diretoria do HSA.

Influenza é uma infecção viral

A influenza, conhecida popularmente como gripe, é uma infecção viral que pode atingir pessoas de todas as idades e merece atenção, de forma especial em períodos de maior circulação do vírus. Entre os principais sintomas estão febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, cansaço intenso, dor de garganta, tosse, coriza e, em alguns casos, dificuldade para respirar.

É importante estar atento aos sinais e procurar atendimento médico, principalmente se os sintomas forem intensos ou persistentes, especialmente em crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

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