Consumidores da Região Celeiro estão entre os sorteados na extração estadual da NFG de junho

Claudete da Silveira Braz, de Braga, e Fredi Luís Sell, de Campo Novo, aparecem na relação de ganhadores da extração estadual de junho (Foto: Reprodução)

Claudete da Silveira Braz, de Braga, e Fredi Luís Sell, de Campo Novo, aparecem na relação de ganhadores da extração estadual de junho, da Nota Fiscal Gaúcha (NFG). O sorteio nº 165 foi realizado na quinta-feira (25/6), em Alegrete, e premiou os consumidores que solicitaram o número do CPF na nota das compras efetuadas ao longo do mês passado.

O prêmio principal de R$ 50 mil foi para um morador da Fronteira Noroeste. Também foram sorteadas dez premiações de R$ 5 mil e cem valores de R$ 1 mil. Ao todo, foram distribuídos R$ 200 mil em prêmios. Na extração mensal de junho, mais de 78 milhões de bilhetes estavam na disputa.

Os ganhadores são avisados automaticamente por SMS e e-mail, conforme os dados cadastrados no programa. O resultado ainda pode ser consultado no site ou no aplicativo da NFG. Para resgatar o valor, o participante deve acessar a plataforma do programa e entrar na aba “Meus prêmios”.

Nota Fiscal Gaúcha

Com 4,3 milhões de inscritos, a NFG é um programa que incentiva os consumidores a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas fiscais no momento da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Assim, busca-se garantir que as vendas sejam devidamente declaradas pelas empresas, contribuindo para combater a concorrência desleal e a informalidade.

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