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Ações do PSE de Vista Gaúcha são apresentadas em Mostra Macrorregional

Evento foi realizado de forma online

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
05/07/2026 às 12h36
Ações do PSE de Vista Gaúcha são apresentadas em Mostra Macrorregional
Proposta do programa é trabalhar a prevenção e a promoção da saúde de maneira conjunta com a educação (Foto: Divulgação | ASCOM Vista Gaúcha)

Vista Gaúcha participou da Mostra Macrorregional Norte do Programa Saúde na Escola (PSE). O evento, realizado de forma online, reuniu trabalhos de municípios abrangidos pela 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

Segundo a enfermeira Paula Lamperth de Vargas, coordenadora do PSE em Vista Gaúcha, a seleção para a mostra representa o reconhecimento das práticas desenvolvidas localmente. Ela destaca que a proposta do programa é trabalhar a prevenção e a promoção da saúde de maneira conjunta com a educação, ressaltando a importância da parceria com as escolas.

As atividades abordam temas como prevenção de infecções respiratórias, saúde bucal, avaliação oftalmológica, alimentação saudável, cuidados com animais peçonhentos, promoção da cultura da paz, saúde mental e verificação da situação vacinal. As iniciativas são adaptadas conforme a faixa etária dos estudantes, facilitando a compreensão e ampliando o engajamento das crianças.

A Mostra Macrorregional integra o Programa Saúde na Escola. Por meio do PSE são efetuados trabalhos nos educandários de forma integrada, envolvendo equipes multiprofissionais e fortalecendo o vínculo com a comunidade escolar.

 

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