Jovem é espancado em briga generalizada após acidente de trânsito em Passo Fundo

Jovem foi golpeado na região da cabeça por chutes quando já estava caído no chão e desacordado (Foto: Divulgação | Brigada Militar)

Um homem de 22 anos foi espancado durante uma briga generalizada que começou após um acidente de trânsito. O caso ocorreu na manhã deste domingo (5/7), no centro de Passo Fundo.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Daniel Borges, o jovem foi golpeado na região da cabeça por chutes quando já estava caído no chão e desacordado. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi socorrido, e encaminhado ao hospital em estado grave, onde segue internado.

Acidente de trânsito e briga generalizada

Segundo a Polícia Civil, a briga generalizada começou após um acidente de trânsito na Rua Independência, por volta das 6h30min. A vítima do espancamento teria colidido no carro de um jovem de 21 anos, arrancando a porta do veículo.

Após a batida, o homem que teve o carro danificado teria iniciado a briga generalizada – que contou com ajuda de outras pessoas. O agressor foi detido em flagrante e responderá por lesão corporal grave com risco de morte.

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