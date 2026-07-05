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IBGE e Ministério da Saúde lançam Pesquisa Nacional de Saúde 2026

Estudo vai investigar hábitos de vida e acesso aos serviços de saúde

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
05/07/2026 às 16h33
IBGE e Ministério da Saúde lançam Pesquisa Nacional de Saúde 2026
IBGE destacou que os dados serão coletados a partir da segunda-feira (6/7) (Foto: Diones Roberto Becker)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério da Saúde lançaram a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2026. O estudo vai investigar, em mais de 140 mil domicílios, hábitos de vida, acesso e utilização de serviços de saúde, doenças crônicas e questões relacionadas à saúde do idoso.

Em nota, o IBGE destacou que os dados, coletados a partir da segunda-feira (6/7) e produzidos por meio de pesquisa domiciliar amostral, são considerados fundamentais para orientar políticas públicas, apoiar a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e monitorar metas nacionais e compromissos internacionais na área.

— A pesquisa é domiciliar, então, vai na casa das pessoas. É por amostra, ou seja, não é uma pesquisa censitária – a gente não vai a todos, mas vai a alguns e esses alguns representam o todo. E ela é nacional, então, a gente vai estar pelo Brasil como um todo. Em todos os estados, em todos os cantinhos, pode ser que vocês vejam o colete do IBGE — destacou a gerente de Pesquisas de Saúde, Marina Águas.

A edição de 2026 traz inovações e aperfeiçoamentos metodológicos e operacionais, incluindo, para a população acima de 35 anos, a coleta (sangue e urina) de biomarcadores como sódio, potássio, creatinina, colesterol, hemoglobina glicada, ácido úrico, presença de chumbo e mercúrio, além de sorologia para Chikungunya.

— A gente vai ter um questionário superamplo, muito importante porque as pesquisas por amostra nos permitem intensificar a investigação. Como você não vai a todos os domicílios, eu consigo, em poucos, ter uma investigação mais profunda dos temas e mesmo assim dar uma estatística precisa para a população como um todo — detalhou Marina Águas.

 

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