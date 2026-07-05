Inspeção sanitária e educação em saúde fortalecem a segurança dos alimentos em Derrubadas

A segurança dos alimentos produzidos e comercializados em Derrubadas é fortalecida por ações de educação sanitária. Além disso, há um trabalho permanente de inspeção veterinária. Essas ações são fundamentais para prevenir enfermidades e proteger a saúde da população.

Além de orientar produtores e consumidores sobre boas práticas de higiene, manipulação, conservação e armazenamento dos alimentos, a inspeção veterinária acompanha todas as etapas da produção. A equipe ainda verifica as condições higiênico-sanitárias, garantindo que carnes, leite, ovos e demais produtos de origem animal atendam aos padrões exigidos para o consumo.

As mercadorias fiscalizadas são identificadas por meio dos selos de inspeção que comprovam o cumprimento das normas sanitárias. Conforme o setor de comercialização, os alimentos podem receber o Selo de Inspeção Municipal (SIM), o Selo de Inspeção Estadual (SIE) ou o Selo de Inspeção Federal (SIF).

O médico veterinário e fiscal do SIM de Derrubadas, Leandro Carlos Ernzen, destaca que a participação da população também é indispensável para garantir a segurança alimentar.

— A inspeção garante que os alimentos de origem animal sejam produzidos dentro dos padrões sanitários exigidos. Mas o consumidor também tem um papel importante, escolhendo produtos com selo de inspeção e adotando boas práticas de higiene e conservação dos alimentos. Essas atitudes ajudam a prevenir doenças e protegem a saúde de toda a família — ressalta Leandro Carlos Ernzen.

A orientação é para que os consumidores sempre verifiquem a procedência dos gêneros alimentícios, observem a presença do selo de inspeção e mantenham os cuidados necessários durante o armazenamento e o preparo dos produtos. Essas medidas contribuem para uma alimentação mais segura, preservam o bem-estar das famílias e reforçam a relevância da inspeção sanitária na promoção da qualidade dos comestíveis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.