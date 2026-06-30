Homem perde a vida após ataque de touro em comunidade do interior de Miraguaí

O falecimento de um morador foi registrado após um incidente envolvendo um touro na comunidade de Linha Bonita, área rural do município de Miraguaí.

O fato aconteceu na noite de segunda-feira (29), por volta das 21h. De acordo com relatos obtidos no local, o homem realizava atividades relacionadas ao controle do animal quando acabou sendo violentamente atingido, sofrendo lesões de grande gravidade.

Após o ocorrido, ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio para atendimento médico. Apesar de todos os procedimentos realizados pela equipe de saúde, a vítima não apresentou melhora e morreu durante a madrugada desta terça-feira (30), por volta das 2h.

A ocorrência gerou forte repercussão entre familiares, conhecidos e moradores da localidade, que lamentam profundamente a perda. As circunstâncias do acidente deverão ser analisadas pelas autoridades responsáveis.

Até a conclusão desta reportagem, o nome da vítima e os detalhes sobre velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgados oficialmente.

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