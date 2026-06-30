Hospital de Caridade de Três Passos promove campanha de doação de sangue com transporte gratuito

O Hospital de Caridade de Três Passos está mobilizando a comunidade para mais uma importante campanha de doação de sangue. A ação será realizada no próximo dia 14 de julho, com destino ao Hemocentro de Santa Rosa, e busca incentivar a participação de doadores de todos os tipos sanguíneos.
A saída está programada para às 6h30, em frente ao Hospital de Caridade de Três Passos. O transporte até o hemocentro será oferecido gratuitamente aos participantes.
Os interessados em colaborar com esse gesto de solidariedade devem realizar a inscrição antecipadamente pelo telefone (55) 3522-2468.
A doação de sangue é um ato simples, seguro e capaz de salvar inúmeras vidas. Os estoques dos hemocentros precisam ser constantemente renovados para atender pacientes que necessitam de transfusões em casos de cirurgias, acidentes, tratamentos oncológicos e diversas outras situações de emergência.
O Hospital reforça o convite para que a população participe da campanha e ajude a manter os bancos de sangue abastecidos, contribuindo diretamente para salvar vidas.
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