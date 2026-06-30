Incêndio atinge residência em Três Passos e mobiliza Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, por volta das 19h23 desta segunda-feira (29), uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua Alfredo Weirich, no bairro Sulserra, em Três Passos.

Conforme as informações da corporação, o fogo teve início na fiação elétrica do forro da casa e atingiu uma das vigas da estrutura. Antes da chegada da guarnição, os próprios moradores conseguiram controlar as chamas.

No local, os bombeiros realizaram vistoria e avaliação dos riscos, constatando que o incêndio estava completamente extinto. Os moradores foram orientados a manter a rede elétrica desligada até que seja realizado o conserto da instalação elétrica da residência.

Após a conclusão dos procedimentos, a equipe retornou ao quartel de Três Passos sem alterações.



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