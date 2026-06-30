Câmara de Vereadores investe em sistema integrado para modernizar os trabalhos legislativos

A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela firmou o Contrato Administrativo nº 06/2026 com a empresa Città Informática Ltda., visando a implantação de um sistema integrado de gestão legislativa (EPROCLEG). A iniciativa tem como objetivo modernizar os processos internos, ampliar a transparência e proporcionar mais eficiência na condução das atividades do Poder Legislativo.



O contrato contempla os módulos de Processo Legislativo, Processo Administrativo, Protocolo, Sistema de Controle de Sessões Plenárias e Site Institucional, permitindo que todas as etapas dos trabalhos legislativos sejam realizadas de forma digital, organizada e segura.



Um dos principais avanços será o Sistema de Controle de Sessões Plenárias, que trará mais agilidade, precisão e transparência às reuniões da Câmara. Com a nova ferramenta, será possível gerenciar de forma automatizada a pauta das sessões, registrar a presença dos vereadores, controlar o tempo de fala, realizar votações de maneira mais eficiente, acompanhar a tramitação das matérias em tempo real e facilitar a elaboração das atas.

Essas melhorias reduzem a possibilidade de erros, tornam os trabalhos legislativos mais organizados e permitem que as sessões transcorram com maior dinamismo, garantindo mais segurança nas informações e melhor gestão dos procedimentos parlamentares.



Outro benefício importante é o fortalecimento da transparência pública. Integrado ao site institucional da Câmara, o sistema permitirá que a população tenha acesso facilitado às proposições, projetos, leis, atas, pautas e demais informações legislativas, aproximando o Poder Legislativo da comunidade e fortalecendo o controle social.

Além da implantação da plataforma, a empresa contratada será responsável pelo treinamento dos servidores e vereadores, bem como pela prestação de suporte técnico durante toda a vigência do contrato, assegurando a correta utilização do sistema e o pleno funcionamento das ferramentas disponibilizadas.



Com essa contratação, a Câmara de Vereadores reafirma seu compromisso com a inovação, a eficiência administrativa e a transparência, investindo em tecnologia para oferecer um serviço público cada vez mais moderno, acessível e qualificado à população de Tenente Portela.

Com custo de R$ 1.950,00 mensais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp