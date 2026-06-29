Acidente entre ônibus e caminhonete deixa dois mortos na BR-386

Uma violenta ocorrência de trânsito registrada na tarde deste domingo (28) terminou com a morte de duas pessoas no km 306 da BR-386, em Pouso Novo. O acidente envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um ônibus interestadual da empresa Ouro e Prata.

O coletivo fazia o trajeto entre Frederico Westphalen e Porto Alegre e transportava dezenove passageiros no momento da ocorrência. Já a caminhonete, registrada em Soledade, seguia em direção ao interior do Rio Grande do Sul quando o motorista perdeu o domínio do veículo em uma curva, cruzou a pista oposta e colidiu contra a lateral do ônibus.

Com o impacto, o ônibus foi arremessado para fora da rodovia e acabou atingindo a proteção metálica instalada na margem da estrada. A caminhonete ficou sobre a pista com severos danos em sua estrutura.

O condutor da S10, um homem de 64 anos morador de Soledade, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma mulher que estava no veículo, e que não portava documentos de identificação, também sofreu lesões gravíssimas e teve a morte constatada no local.

O motorista do ônibus, de 46 anos, residente em Planalto, não se feriu. Os dezenove passageiros que viajavam no coletivo também saíram ilesos do acidente.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

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