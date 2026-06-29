Segunda, 29 de Junho de 2026
12°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Acidente entre ônibus e caminhonete deixa dois mortos na BR-386

Veículo utilitário invadiu a pista contrária e atingiu coletivo que saiu de Frederico Westphalen e seguia para Porto Alegre com dezenove passageiros.

Por: Marcelino Antunes Fonte: LA+
29/06/2026 às 10h24
Acidente entre ônibus e caminhonete deixa dois mortos na BR-386
(Foto: Divulgação / PRF)

Uma violenta ocorrência de trânsito registrada na tarde deste domingo (28) terminou com a morte de duas pessoas no km 306 da BR-386, em Pouso Novo. O acidente envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um ônibus interestadual da empresa Ouro e Prata.

O coletivo fazia o trajeto entre Frederico Westphalen e Porto Alegre e transportava dezenove passageiros no momento da ocorrência. Já a caminhonete, registrada em Soledade, seguia em direção ao interior do Rio Grande do Sul quando o motorista perdeu o domínio do veículo em uma curva, cruzou a pista oposta e colidiu contra a lateral do ônibus.

Com o impacto, o ônibus foi arremessado para fora da rodovia e acabou atingindo a proteção metálica instalada na margem da estrada. A caminhonete ficou sobre a pista com severos danos em sua estrutura.

O condutor da S10, um homem de 64 anos morador de Soledade, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma mulher que estava no veículo, e que não portava documentos de identificação, também sofreu lesões gravíssimas e teve a morte constatada no local.

O motorista do ônibus, de 46 anos, residente em Planalto, não se feriu. Os dezenove passageiros que viajavam no coletivo também saíram ilesos do acidente.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Brigada Militar)
Ação Policial Há 14 horas

Homem é preso com arma e munições durante barreira em Boa Vista do Cadeado

Fiscalização da Brigada Militar resultou na apreensão de revólver, cartuchos e materiais utilizados para recarga artesanal.

 Fotos: Divulgação Brigada Militar
Prisão Há 1 dia

Brigada Militar prende homem em flagrante por furtos com abuso de confiança em Tenente Portela e Vista Gaúcha

Suspeito de 57 anos se aproveitava da boa-fé das vítimas para invadir residências e furtar pertences; objetos foram recuperados e serão restituídos.

 Armas de fogo e munições apreendidas (Foto: Divulgação | 7º BPM)
Busca e Apreensão Há 2 dias

Armas de fogo e munições são apreendidas em Inhacorá

Ação foi coordenada pela Polícia Civil e teve o apoio da Brigada Militar

 Foto: Divulgação Brigada Militar
Cerco Fechado Há 2 dias

Operação Cerco Fechado é desencadeada pela Brigada Militar em Tenente Portela

Os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de um homem de 25 anos, investigado pelo crime de tráfico de entorpecentes e crime contra a saúde pública.

Prisão do indivíduo e apreensão dos materiais foi efetuada na noite de sexta-feira (26/6) (Foto: Divulgação | 7º BPM)
Cerco Fechado Há 2 dias

BM prende homem por tráfico de drogas em Tenente Portela

Ocorrência foi registrada no âmbito da Operação Cerco Fechado

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 14°
13° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (0.57mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Terça
16° 12°
Quarta
19° 15°
Quinta
15°
Sexta
14°
Sábado
21° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 30 minutos

Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil
Tecnologia Há 1 hora

Hablla leva debate sobre IA e WhatsApp à América Latina
Justiça Há 1 hora

STJ: estado de SP deve ter protocolo para atuar em manifestações
Tecnologia Há 2 horas

IA na Reforma Tributária exige fontes oficiais
Internacional Há 2 horas

Ministro da Defesa irá a Caracas para reforçar apoio aos venezuelanos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 328,179,88 -0,53%
Ibovespa
173,205,34 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7051 (28/06/26)
19
32
50
73
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias