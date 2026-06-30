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Centro de Tenente Portela recebe obras preparatórias para o Recapeamento asfáltico

Prefeitura substitui tubulação de drenagem no entorno da Praça Tenente Bins e orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção durante os trabalhos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom prefeitura de Tenente Portela
30/06/2026 às 10h47
Centro de Tenente Portela recebe obras preparatórias para o Recapeamento asfáltico
(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Tenente Portela segue executando as obras preparatórias para o recapeamento asfáltico das vias centrais do município. Nesta etapa, as equipes atuam em diferentes pontos da cidade, com destaque para o entorno da Praça Tenente Bins, onde está sendo realizada a substituição da tubulação de drenagem que atravessa a via.

A intervenção busca solucionar um problema antigo de escoamento das águas pluviais, responsável por alagamentos registrados no local durante períodos de chuva intensa. Além da instalação da nova tubulação, os serviços incluem correções no pavimento e adequações na infraestrutura, preparando as vias para receber a nova camada de asfalto.

Em razão da movimentação de máquinas, equipamentos e trabalhadores, a Administração Municipal orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização e reduzindo a velocidade para garantir a segurança e o bom andamento das obras.

 

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