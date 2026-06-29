Homem é preso com arma e munições durante barreira em Boa Vista do Cadeado

Um homem de 53 anos foi preso pela Brigada Militar neste domingo (28/06), em Boa Vista do Cadeado, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A prisão ocorreu durante uma barreira de fiscalização realizada no interior do município. Na ocasião, os policiais abordaram uma caminhonete e, enquanto verificavam a Carteira Nacional de Habilitação do motorista e os documentos do veículo, perceberam pela janela a presença de um revólver calibre .32 sobre o console central, entre os bancos dianteiros.

Após a constatação, a guarnição fez uma vistoria no interior do automóvel. A arma estava carregada com três munições intactas e três já deflagradas no tambor. Durante a inspeção, também foram encontrados cinco cartuchos calibre .16 carregados, quatro cartuchos calibre .16 deflagrados, um cartucho calibre .32 intacto, dois cartuchos calibre .32 deflagrados, um cartucho calibre .12 carregado, um cartucho calibre .12 deflagrado, além de um recipiente com pólvora, outro com chumbo e cinco espoletas destinadas à recarga artesanal de munições.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão, sendo informado sobre seus direitos constitucionais. Em seguida, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento para exame de lesões e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia, junto com a arma e todo o material apreendido.

A ação contou com a atuação de policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar.

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