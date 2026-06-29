Segunda, 29 de Junho de 2026
12°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é preso com arma e munições durante barreira em Boa Vista do Cadeado

Fiscalização da Brigada Militar resultou na apreensão de revólver, cartuchos e materiais utilizados para recarga artesanal.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 3º BPAmb
29/06/2026 às 09h12
Homem é preso com arma e munições durante barreira em Boa Vista do Cadeado
(Foto: Brigada Militar)

Um homem de 53 anos foi preso pela Brigada Militar neste domingo (28/06), em Boa Vista do Cadeado, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A prisão ocorreu durante uma barreira de fiscalização realizada no interior do município. Na ocasião, os policiais abordaram uma caminhonete e, enquanto verificavam a Carteira Nacional de Habilitação do motorista e os documentos do veículo, perceberam pela janela a presença de um revólver calibre .32 sobre o console central, entre os bancos dianteiros.

Após a constatação, a guarnição fez uma vistoria no interior do automóvel. A arma estava carregada com três munições intactas e três já deflagradas no tambor. Durante a inspeção, também foram encontrados cinco cartuchos calibre .16 carregados, quatro cartuchos calibre .16 deflagrados, um cartucho calibre .32 intacto, dois cartuchos calibre .32 deflagrados, um cartucho calibre .12 carregado, um cartucho calibre .12 deflagrado, além de um recipiente com pólvora, outro com chumbo e cinco espoletas destinadas à recarga artesanal de munições.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão, sendo informado sobre seus direitos constitucionais. Em seguida, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento para exame de lesões e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia, junto com a arma e todo o material apreendido.

A ação contou com a atuação de policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / PRF)
Colisão Fatal Há 13 horas

Acidente entre ônibus e caminhonete deixa dois mortos na BR-386

Veículo utilitário invadiu a pista contrária e atingiu coletivo que saiu de Frederico Westphalen e seguia para Porto Alegre com dezenove passageiros.

 Fotos: Divulgação Brigada Militar
Prisão Há 1 dia

Brigada Militar prende homem em flagrante por furtos com abuso de confiança em Tenente Portela e Vista Gaúcha

Suspeito de 57 anos se aproveitava da boa-fé das vítimas para invadir residências e furtar pertences; objetos foram recuperados e serão restituídos.

 Armas de fogo e munições apreendidas (Foto: Divulgação | 7º BPM)
Busca e Apreensão Há 2 dias

Armas de fogo e munições são apreendidas em Inhacorá

Ação foi coordenada pela Polícia Civil e teve o apoio da Brigada Militar

 Foto: Divulgação Brigada Militar
Cerco Fechado Há 2 dias

Operação Cerco Fechado é desencadeada pela Brigada Militar em Tenente Portela

Os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de um homem de 25 anos, investigado pelo crime de tráfico de entorpecentes e crime contra a saúde pública.

Prisão do indivíduo e apreensão dos materiais foi efetuada na noite de sexta-feira (26/6) (Foto: Divulgação | 7º BPM)
Cerco Fechado Há 2 dias

BM prende homem por tráfico de drogas em Tenente Portela

Ocorrência foi registrada no âmbito da Operação Cerco Fechado

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 14°
13° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (0.57mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Terça
16° 12°
Quarta
19° 15°
Quinta
15°
Sexta
14°
Sábado
21° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 30 minutos

Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil
Tecnologia Há 1 hora

Hablla leva debate sobre IA e WhatsApp à América Latina
Justiça Há 1 hora

STJ: estado de SP deve ter protocolo para atuar em manifestações
Tecnologia Há 2 horas

IA na Reforma Tributária exige fontes oficiais
Internacional Há 2 horas

Ministro da Defesa irá a Caracas para reforçar apoio aos venezuelanos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 328,179,88 -0,53%
Ibovespa
173,205,34 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7051 (28/06/26)
19
32
50
73
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias