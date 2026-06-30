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Empresário lança empresa para apoiar startups em tecnologia

Com mais de 20 anos de atuação no setor, Anderson Arcenio cria a Next Squad para desenvolver produtos digitais e apoiar startups em diferentes está...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/06/2026 às 10h35

O empreendedor Anderson Arcenio lançou, em 2026, a Next Squad, empresa voltada ao desenvolvimento e à evolução de soluções tecnológicas para startups. Cofundador e CEO do negócio, o executivo reúne mais de 20 anos de experiência em tecnologia, com atuação em desenvolvimento de produtos, gestão e empreendedorismo.

A empresa oferece suporte desde a validação de ideias e construção de produtos mínimos viáveis (MVPs) até a sustentação e a evolução de plataformas digitais. O modelo de atuação inclui equipes dedicadas e acompanhamento estratégico ao longo do desenvolvimento dos projetos.

Com cerca de dez profissionais, a Next Squad trabalha com foco em desenvolvimento de produtos digitais, integração entre estratégia de negócio e tecnologia e uso de inteligência artificial para otimizar processos.

Ao longo da carreira, Anderson Arcenio participou da criação da Livebuzz, plataforma de monitoramento de mídias sociais posteriormente adquirida pela Dinamize, empresa da qual também se tornou sócio. Também liderou iniciativas como a Digital Labs e a operação da FCJ Venture Builder em Bauru, além de projetos voltados à formação de profissionais de tecnologia.

Formado em Sistemas de Informação pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e pós-graduado em Gerenciamento de Projetos pelo Senac, Arcenio afirma que a experiência acumulada orienta o modelo de atuação da nova empresa.

"Nosso objetivo é atuar como extensão dos times dos clientes, ajudando a tirar ideias do papel e evoluir produtos com segurança, consistência e velocidade. A proposta é unir estratégia e execução para apoiar startups a crescer de forma mais estruturada e eficiente", diz Anderson Arcenio, cofundador e CEO da Next Squad.

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