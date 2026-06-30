Homem é preso por tráfico de drogas em Ijuí

A Brigada Militar do município de Ijuí prendeu um homem na segunda-feira (29/06).
Durante policiamento, a equipe policial recebeu informações da seção de inteligência de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma residência no bairro Luiz Fogliato, o suspeito foi localizado e abordado.
Com ele os policiais encontraram um tijolo de maconha e várias porções menores fracionadas 1,258kg, uma pedra de crack e vários malotes fracionados 206g, um invólucro grande de cocaína mais várias buchas fracionadas 158g, dinheiro, três balanças de precisão e dois telefones celulares.
O suspeito foi preso em Flagrante e o material localizado apreendido.
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 29°BPM.
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