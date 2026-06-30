Programa PREPARA RS mobiliza equipes da Defesa Civil para regiões com previsão de novas chuvas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul mobilizou equipes e recursos para as regiões das Missões, Noroeste e Norte do Estado diante da previsão de retorno das chuvas entre o final da tarde e a noite desta terça-feira (30). A medida busca agilizar o atendimento aos municípios caso ocorram alagamentos, inundações de arroios e córregos, vendavais ou outros eventos relacionados ao mau tempo.

A operação contará com duas equipes técnicas do Departamento de Gestão de Desastres, um caminhão-pipa e um caminhão de Logística Humanitária transportando cestas básicas, kits de higiene e limpeza, cobertores, colchões e geradores de energia, que poderão ser utilizados conforme a necessidade dos municípios.

Além da mobilização das equipes, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil segue acompanhando as condições meteorológicas, enquanto o Centro de Operações mantém contato com as coordenadorias regionais e as prefeituras para monitorar a evolução do cenário.

A orientação à população é acompanhar os avisos oficiais da Defesa Civil, evitar áreas de risco durante períodos de chuva intensa e seguir as recomendações das autoridades locais.

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