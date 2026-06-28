Brigada Militar prende homem em flagrante por furtos com abuso de confiança em Tenente Portela e Vista Gaúcha

Na tarde deste domingo (28/06), a Brigada Militar de Tenente Portela realizou a prisão em flagrante de um homem de 57 anos, suspeito de crimes de furto ocorrido em datas anteriores. Com o suspeito, foram localizados e apreendidos dois telefones celulares e dois cartões bancários.

Durante a prisão foi constatado que todos os objetos estavam vinculados a ocorrência de furto com abuso de confiança, um ocorrido na data de ontem no município de Tenente Portela e o outro ocorrido no município de Vista Gaúcha, o qual foi amplamente divulgado na mídia local.

Destaca-se que, o suspeito, utilizando-se a boa fé das vítimas, realizava uma visita em suas residências e se utilizando do abuso da confiança, em momento que não havia vigilância por parte da vítima, subtraía os objetos.

Que com a rápida ação da Brigada Militar os objetos foram recuperados e serão restituídos as vítimas, o suspeito foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia que deve investigar os fatos.