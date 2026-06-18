Homem investigado por crimes contra o patrimônio é preso em Frederico Westphalen

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul efetuou, na tarde desta quarta-feira (17), a prisão de um homem apontado como suspeito de participação em delitos patrimoniais registrados na região.

A ação resultou na captura de Ronaldo de Oliveira Pereira, de 25 anos, no município de Frederico Westphalen. A operação foi realizada de forma integrada por agentes da Delegacia de Polícia de Ametista do Sul, da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen e da Delegacia Regional de Palmeira das Missões.

Segundo a corporação, a identificação do paradeiro do investigado ocorreu após a divulgação de sua fotografia nos meios de comunicação, o que possibilitou o recebimento de informações fornecidas por moradores da região. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Com os dados obtidos, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito, efetuando sua prisão em Frederico Westphalen.

Após a conclusão dos procedimentos de praxe na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil destacou que a colaboração da população e o apoio da imprensa foram fundamentais para o êxito da operação. A instituição também reforçou seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade e com a investigação qualificada de crimes patrimoniais em Ametista do Sul e demais municípios da região.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp