Suzuki Ie cria o “Combinado Futari” para o Dia dos Namorados

O amor ganha sabor especial no Suzuki Ie neste Dia dos Namorados. Com dedicação à sazonalidade e à excelência dos ingredientes, o restaurante japonês preparou uma experiência exclusiva para os casais: o “Combinado Futari”, palavra japonesa que significa “nós dois”.
Criado especialmente para a ocasião e disponível apenas no Dia dos Namorados, o combinado reúne 34 peças selecionadas para proporcionar uma verdadeira jornada gastronômica a dois, valorizando peixes frescos e cortes especiais que valorizam a culinária japonesa tradicional.
O Combinado Futari (34 peças) inclui dois gunkans de ikura, dois niguiris de unagui, dois niguiris de iwashi, seis sashimis de atum, seis sashimis de carapau, seis sashimis de peixe branco e dez niguiris variados.
A proposta do Suzuki Ie prioriza o sabor do momento, trabalhando com peixes da temporada e insumos provenientes de produtores cuidadosamente selecionados.
A filosofia do restaurante está baseada na valorização da matéria-prima, com seleção dos peixes frescos realizada diariamente.
O Suzuki Ie convida os apaixonados a celebrarem essa data de forma especial, compartilhando sabores e descobertas.
Serviço:
Evento: Dia dos Namorados - Suzuki Ie
Local: Rua Paulo Orozimbo, 1.121 - Aclimação - São Paulo (SP)
Horários de funcionamento: quarta a sábado, das 12h às 15h30 e das 19h às 22h; domingo, das 12h às 16h
Não há reservas. O atendimento é realizado por ordem de chegada.
Site: www.suzukiie.com
Instagram: @iesuzuki