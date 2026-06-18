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Suzuki Ie cria o “Combinado Futari” para o Dia dos Namorados

Restaurante japonês da Aclimação apresenta o combinado especial inspirado no significado de “nós dois” com 34 peças.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/06/2026 às 10h07
Suzuki Ie cria o “Combinado Futari” para o Dia dos Namorados
Combinado Futari do Dia dos Namorados Suzuki Ie

O amor ganha sabor especial no Suzuki Ie neste Dia dos Namorados. Com dedicação à sazonalidade e à excelência dos ingredientes, o restaurante japonês preparou uma experiência exclusiva para os casais: o “Combinado Futari”, palavra japonesa que significa “nós dois”.

Criado especialmente para a ocasião e disponível apenas no Dia dos Namorados, o combinado reúne 34 peças selecionadas para proporcionar uma verdadeira jornada gastronômica a dois, valorizando peixes frescos e cortes especiais que valorizam a culinária japonesa tradicional.

O Combinado Futari (34 peças) inclui dois gunkans de ikura, dois niguiris de unagui, dois niguiris de iwashi, seis sashimis de atum, seis sashimis de carapau, seis sashimis de peixe branco e dez niguiris variados.

A proposta do Suzuki Ie prioriza o sabor do momento, trabalhando com peixes da temporada e insumos provenientes de produtores cuidadosamente selecionados.

A filosofia do restaurante está baseada na valorização da matéria-prima, com seleção dos peixes frescos realizada diariamente.

O Suzuki Ie convida os apaixonados a celebrarem essa data de forma especial, compartilhando sabores e descobertas.

Serviço:

Evento: Dia dos Namorados - Suzuki Ie

Local: Rua Paulo Orozimbo, 1.121 - Aclimação - São Paulo (SP)

Horários de funcionamento: quarta a sábado, das 12h às 15h30 e das 19h às 22h; domingo, das 12h às 16h

Não há reservas. O atendimento é realizado por ordem de chegada.

Site: www.suzukiie.com 

Instagram: @iesuzuki

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