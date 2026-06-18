Criança sofre ferimentos após colisão entre bicicleta e carro no centro de Erval Seco

Uma criança ficou machucada na tarde desta quarta-feira (17) em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na região central de Erval Seco.

A ocorrência foi registrada na rotatória situada nas proximidades da agência do Banco do Brasil. De acordo com informações e imagens divulgadas por moradores nas redes sociais, a vítima seguia de bicicleta pela Avenida Sete de Setembro, em direção ao centro da cidade, quando atingiu a lateral de um automóvel Chevrolet Celta que passava pelo local.

Após a colisão, o motorista do veículo, com apoio de pessoas que testemunharam o fato, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que deslocou uma ambulância para realizar os primeiros socorros.

A criança recebeu atendimento inicial e foi levada ao Hospital de Caridade de Erval Seco. Posteriormente, uma equipe do SAMU realizou a transferência para o Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, onde passou por avaliação médica especializada.

Segundo informações obtidas no local, a vítima apresenta quadro clínico estável.

A Brigada Militar compareceu ao ponto do acidente, efetuou os procedimentos necessários e confeccionou o registro da ocorrência.

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