Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Ijuí

Durante policiamento, a equipe policial percebeu um indivíduo em via pública com fundada suspeita, em averiguação o suspeito foi abordado e com ele localizado uma pistola cal.22 municiada com uma munição.

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