Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Ijuí

A Brigada Militar do município de Ijuí prendeu um homem nesta quarta-feira (17/06).
Durante policiamento, a equipe policial percebeu um indivíduo em via pública com fundada suspeita, em averiguação o suspeito foi abordado e com ele localizado uma pistola cal.22 municiada com uma munição.
O suspeito foi preso em Flagrante e o material localizado apreendido.
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 29°BPM.
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