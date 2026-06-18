Quinta, 18 de Junho de 2026
7°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Oriovisto critica PEC que põe fim à escala 6x1 e defende debate no Senado

O senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) defendeu, em pronunciamento na quarta-feira (17), que o Senado Federal analise a proposta de emenda à Const...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
18/06/2026 às 10h07
Oriovisto critica PEC que põe fim à escala 6x1 e defende debate no Senado
- Foto: Ton Molina/Agência Senado

O senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) defendeu, em pronunciamento na quarta-feira (17), que o Senado Federal analise a proposta de emenda à Constituição que trata do fim da chamada escala 6x1 (seis dias de trabalho semanais para um de descanso). O parlamentar avaliou que a PEC 221/2019 pode ter impactos relevantes sobre as contas públicas e diferentes categorias profissionais e destacou preocupações relacionadas ao impacto fiscal de mudanças no regime de trabalho. Segundo ele, o tema deve ser debatido com atenção pelo Senado.

— O impacto fiscal disso é enorme, a bomba fiscal que essas coisas representam são imensas, e votar essas coisas em período pré-eleitoral é uma loucura. As pessoas não estão fazendo contato com a realidade fiscal deste país. A escala 6x1 é a maior de todas as bombas fiscais que nós podemos aprovar — declarou.

Oriovisto também citou o setor agropecuário, especialmente atividades contínuas como granjas e criação de animais, para ilustrar possíveis efeitos de mudanças na jornada de trabalho. Segundo ele, esses segmentos já funcionam organizados conforme a escala atual. O senador afirmou ainda que alterações na escala poderiam impactar o custo de produção e o mercado de trabalho informal, com possíveis reflexos em diferentes setores da economia.

— Se toda uma economia que está estruturada numa escala 6x1 mudar do dia para noite para uma escala 5x2, ela se desestrutura. Os países do Mercosul, vizinhos nossos, que passaram para essa escala fizeram a transição em oito anos, e queremos fazer em um mês ou dois. É uma coisa inviável — afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O Congresso reunido para apreciação de vetos, em maio, no Plenário da Câmara - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 12 horas

Congresso prevê votar nesta quinta dezenas de vetos e créditos adicionais

O Congresso Nacional tem sessão agendada para esta quinta-feira (18), a partir das 10h, para analisar dezenas de vetos presidenciais pendentes de a...

 Randolfe foi eleito vice-presidente e Alan Rick será o relator; presidente será o deputado Arlindo Chinaglia - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 12 horas

Instalada comissão da MP que libera linhas de crédito para exportadores

Foi instalada, nesta quarta-feira (17), a comissão mista destinada a analisar medida provisória que libera até R$ 15 bilhões em crédito para export...

 - Foto: Ton Molina/Agência Senado
Senado Federal Há 12 horas

Paim defende redução da jornada de trabalho e divulga debate em 1º de julho

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou nesta quarta-feira (17) a promoção de uma sessão de debates temáticos no Plenário, no dia 1º de julho, sobre ...

 Ajuda mútua e gestão democrática foram destacadas pelo relator durante tramitação no Senado - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Senado Federal Há 14 horas

Nova lei reconhece cooperativismo como manifestação da cultura nacional

Sancionada sem vetos pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, entrou em vigor a lei que reconhece o cooperativismo como manifest...

 O senador Flávio Arns, autor do projeto transformado em lei - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 14 horas

Cooperativas terão acesso a fundos de desenvolvimento regional, com nova lei

As cooperativas poderão ter acesso aos recursos de três fundos voltados ao desenvolvimento regional. É o que estabelece a Lei Complementar 231, de ...

Tenente Portela, RS
12°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
11° Sensação
2.6 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sexta
13° 11°
Sábado
13° 10°
Domingo
19°
Segunda
13° 10°
Terça
11°
Últimas notícias
Concurso Há 11 minutos

Concurso das soberanas volta a Tenente Portela após 9 anos com inscrições abertas
Entretenimento Há 21 minutos

Estudo EGG mapeia inovação pró-social em escolas brasileiras
Direitos Humanos Há 21 minutos

MPF quer que Colégio Militar do Rio suspenda concurso para professor
Geral Há 21 minutos

PRF apreende 26 fuzis durante abordagem a caminhão no Paraná
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova proposta que cria política de integração de tecnologia na educação básica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,94%
Euro
R$ 5,91 +0,57%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,032,69 -0,32%
Ibovespa
168,582,27 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3713 (17/06/26)
02
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias