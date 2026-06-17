Suspeito é detido após furto em comércio de Três Passos

Na manhã desta quarta-feira (17), policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um homem suspeito de cometer furto em um estabelecimento comercial no município de Três Passos.

Após serem informados sobre o ocorrido e receberem detalhes que auxiliaram na identificação do suspeito, os agentes iniciaram buscas pela cidade. O indivíduo foi encontrado e abordado pela guarnição pouco tempo depois.

Durante a revista, os policiais localizaram dentro da mochila do suspeito os itens que haviam sido subtraídos do comércio.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas cabíveis previstas na legislação.

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