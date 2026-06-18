Quinta, 18 de Junho de 2026
7°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TV Brasil apresenta final da novela "Sangue Oculto" nesta quinta-feira

Último capítulo será exibido às 20h, com horário alternativo à 1h30

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/06/2026 às 10h07

A TV Brasil exibe o último capítulo da novela portuguesa " Sangue Oculto ", folhetim protagonizado pela atriz Luana Piovani, nesta quinta-feira (18), às 20h. O final da trama reserva uma tragédia para a personagem da artista brasileira que vive a médica Vanda Corte Real.

O desfecho da história revela o cruel destino da protagonista quando estava internada no hospital, recuperando-se de um ferimento e sob custódia. A vilã cometeu várias maldades, crimes e assassinatos no decorrer da obra produzida pela emissora SIC, de Portugal.

Emoções na reta decisiva

Desde o primeiro dos 250 episódios, a vilã Vanda aprontou com as trigêmeas Carolina, Benedita e Julia, interpretadas por Sara Matos. Vanda as separou na maternidade e, na reta final, sequestrou as moças em uma sequência de cenas marcada pelo ritmo intenso, exatamente no dia do aniversário das jovens.

Os episódios da novela " Sangue Oculto " têm horário alternativo durante a madrugada, à 1h30. Cada capítulo da narrativa do folhetim português ainda fica disponível por sete dias no app TV Brasil Play após a exibição na telinha.

O casal Teresa (Sofia Alves), mãe biológica do trio, e Olavo Corte Real (António Pedro Cerdeira), ex-marido de Vanda, é salvo após ser enterrado vivo por um capanga da médica. Agora em segurança e recuperadas do cárcere depois do rapto, as três jovens conseguem resolver a situação com seus pares românticos. O término da história destaca uma nova geração de trigêmeos a caminho.

Desfecho dos personagens principais

No último capítulo, furiosa, Vanda (Luana Piovani) tenta alcançar as trigêmeas Carolina, Benedita e Julia (Sara Matos) no corredor de um laboratório onde as manteve em cativeiro. Mesmo sob efeito de anestesia, as jovens fogem juntas pelo local em obras, enquanto a vilã se aproxima delas, saca uma arma e ameaça atirar.

Quando a criminosa se prepara para alvejar as jovens, no último instante, Nelson (João Jesus) e outros agentes da polícia cercam Venda e prendem a vilã ainda dentro da clínica clandestina. Um grande aparato médico e policial está fora desse local abandonado à espera das irmãs para resgatá-las.

Pedro (Cristovão Campos) vai buscar Júlia e Benedita, enquanto Tiago (João Catarré) ampara Carolina. Nelson interroga Vanda para descobrir o paradeiro de Teresa e Olavo. No conflito, ambos acabam feridos e precisam de atendimento médico. As irmãs descobrem onde o casal está e eles são salvos a tempo. Passado o susto, as trigêmeas podem, enfim, ser felizes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Concurso Há 17 minutos

Concurso das soberanas volta a Tenente Portela após 9 anos com inscrições abertas

Inscrições estão abertas até 3 de julho; escolha da corte 2026/2027 será realizada durante a programação dos 71 anos do município
Geral Há 27 minutos

PRF apreende 26 fuzis durante abordagem a caminhão no Paraná

Apreensão é a maior da história da Polícia Rodoviária Federal

 (Foto: Reprodução)
CNH Há 33 minutos

Comissão especial deve votar projeto que autoriza CNH a partir dos 16 anos

Durante a votação também serão debatidas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro

 Na ERS-149, obra contempla 33 quilômetros de Nova Palma a São João do Polêsine, no entroncamento com a RSC-287 -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Estradas Há 2 horas

Governo do Estado investe mais de R$ 412 milhões em rodovias e pontes na região Central

Na região Central, quatro lotes de rodovias e três pontes receberão R$ 412,4 milhões do governo do Estado para recuperar e qualificar a estrutura v...
Geral Há 2 horas

Incêndio destrói moradias na comunidade de Paraisópolis em São Paulo

Não há vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros

Tenente Portela, RS
12°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
11° Sensação
2.6 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sexta
13° 11°
Sábado
13° 10°
Domingo
19°
Segunda
13° 10°
Terça
11°
Últimas notícias
Copa do Mundo 2026 Há 8 minutos

Copa do Mundo tem quatro jogos nesta quinta-feira pela segunda rodada
Concurso Há 15 minutos

Concurso das soberanas volta a Tenente Portela após 9 anos com inscrições abertas
Entretenimento Há 25 minutos

Estudo EGG mapeia inovação pró-social em escolas brasileiras
Direitos Humanos Há 25 minutos

MPF quer que Colégio Militar do Rio suspenda concurso para professor
Geral Há 25 minutos

PRF apreende 26 fuzis durante abordagem a caminhão no Paraná

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,94%
Euro
R$ 5,91 +0,57%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,032,69 -0,32%
Ibovespa
168,582,27 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3713 (17/06/26)
02
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias