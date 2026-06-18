Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva em Palmitinho

A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta quarta-feira (17), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 24 anos no município de Palmitinho. A ordem judicial foi expedida em razão do suposto descumprimento de uma medida protetiva concedida em favor da ex-companheira do investigado.

De acordo com as informações apuradas durante o inquérito, o homem havia sido formalmente notificado sobre a proibição de manter contato ou se aproximar da vítima. Entretanto, ele teria desrespeitado a determinação imposta pela Justiça, fato que motivou o pedido e a posterior decretação da prisão preventiva.

Após localizar o suspeito, os agentes realizaram a detenção e deram cumprimento à decisão judicial, adotando todos os procedimentos legais necessários.

Concluídas as formalidades, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanecerá recolhido e à disposição do Poder Judiciário.

A operação contou com o suporte de policiais que atuam na Operação Divisas – Brasil contra o Crime Organizado, reforçando o trabalho integrado de combate à criminalidade na região.

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