Discussão entre caminhoneiros termina com homem ferido por golpe de faca em Itapiranga

Uma desavença envolvendo motoristas de caminhão resultou em uma tentativa de homicídio na manhã desta quinta-feira (18), em Itapiranga.

O caso aconteceu por volta das 8h15, na Avenida Uruguai, nas proximidades de uma fábrica de rações. Durante o confronto, um dos envolvidos foi atingido por uma facada na região do abdômen.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento à vítima, que recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi levada ao Hospital Sagrada Família para avaliação e tratamento médico.

Após o ataque, o autor da agressão tentou escapar e se refugiou no pátio de um posto de combustíveis. No entanto, ele foi localizado e detido por policiais militares pouco tempo depois.

As circunstâncias da briga e as motivações do crime deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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