Conferência Municipal debate melhorias e define propostas para o futuro da saúde em Derrubadas

O Auditório Municipal de Derrubadas sediou, nesta quarta-feira (17), a 8ª Conferência Municipal de Saúde, promovendo um amplo espaço de diálogo entre poder público, trabalhadores da área, integrantes do Conselho Municipal de Saúde e moradores do município.

Com o tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”, o encontro teve como objetivo avaliar a realidade da saúde pública local e construir propostas voltadas ao aprimoramento dos serviços oferecidos à população. A programação contou com palestra ministrada por Carla Zilio, que abordou questões relacionadas aos desafios e avanços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao longo do evento, os participantes discutiram necessidades, prioridades e estratégias para fortalecer o atendimento à comunidade, seguindo as orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde e adaptando-as à realidade do município.

As propostas elaboradas durante os debates foram apreciadas e aprovadas pelos presentes, servindo de base para a formulação de futuras políticas públicas na área da saúde. Também foram escolhidos os delegados que representarão Derrubadas na próxima Conferência Estadual de Saúde, prevista para ocorrer em 2027.

Participaram da conferência o prefeito em exercício Cristiano Carvalho, o presidente da Câmara de Vereadores, Nelci Luis Gaviraghi, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dorval Rodrigues, além de servidores da área, equipe técnica e representantes da sociedade civil.

O secretário municipal de Saúde e Saneamento, Angelo Oliveira, ressaltou a relevância do encontro como instrumento de participação popular, destacando que as discussões permitem identificar demandas, avaliar desafios e contribuir para a constante qualificação dos serviços de saúde prestados à população.

(Foto: Ascom / Prefeitura de Derrubadas)

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