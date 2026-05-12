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RS tem 25 cidades com mínimas negativas nesta terça

Esta terça é o oitavo dia de 2026 com temperaturas mínimas negativas no Estado, o quinto somente no mês de maio

Por: Andre Eberhardt Fonte: Informações MetSul
12/05/2026 às 11h40
RS tem 25 cidades com mínimas negativas nesta terça
(Foto: Alina Souza)

Vinte e cinco cidades do Rio Grande do Sul registraram na manhã desta terça-feira mínimas negativas. Segundo informações da MetSul Meteorologia, em mais um dia gélido, o município de Soledade registrou a menor temperatura: -4,2ºC.

Conforme a MetSul, esta terça é o oitavo dia de 2026 com temperaturas mínimas negativas no Estado, o quinto somente no mês de maio. A tendência é de que o cenário se repita nesta quarta-feira, com grande parte das localidades com marcas abaixo dos 5ºC.

Além de Soledade, as marcas negativas apareceram em São José dos Ausentes(-3,6ºC), Capão Bonito do Sul (-3,6ºC), Vacaria (-3,4ºC); Pinheiro Machado (-3,2ºC); André da Rocha (-2,7ºC); e em Bagé (-2,6ºC).

Fez ainda -1,7ºC em Bom Jesus; -1,5ºC em Getúlio Vargas; -1,0ºC em Pontão; -0,9ºC em Espumoso, Ibirapuitã e Monte Alegre dos Campos; -0,7ºC em São Francisco de Paula; -0,6ºC em Ijuí e Tio Hugo; -0,5ºC em Jacuizinho; -0,4ºC em Campos Borges, Herval e Condor; -0,3ºC em Cruzaltense; -0,2ºC em Carazinho e Ronda Alta; e -0,1ºC em Antônio Prado e Tapera.

Todas as regiões geográficas do Rio Grande do Sul amanheceram com temperaturas mínimas abaixo de 5ºC nesta terça, inclusive pontos da faixa costeira em que o efeito do mar costuma atenuar o resfriamento.

No Litoral Norte, por exemplo, estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicaram mínimas hoje cedo de 3,9ºC em Capão da Canoa e 5,3ºC em Torres.

Na Grande Porto Alegre, as temperaturas mínimas desta terça-feira foram de 2,0ºC em Viamão; 2,3ºC em Eldorado do Sul; 3,7ºC em Cachoeirinha; 4,3ºC em Gravataí; 4,4ºC em Campo Bom; 5,8ºC em São Leopoldo; e 7,2ºC em Sapucaia do Sul.

Em Porto Alegre, estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia anotaram mínimas hoje de 7,0ºC no Jardim Botânico (zona Leste) e 7,1ºC em Belém Novo (zona Sul). Estação da Secretaria da Agricultura no extremo Sul da cidade registrou 3,1ºC.



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