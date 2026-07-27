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Palmitinho decreta situação de emergência após temporal; medida foi publicada na última sexta-feira

Medida, publicada no dia 24 de julho, permite agilizar ações de recuperação, acesso a recursos e atendimento às famílias atingidas pelos fortes ventos e chuvas que causaram danos em residências, prédios públicos e estradas do município.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Ascom Palmitinho
27/07/2026 às 15h07
Palmitinho decreta situação de emergência após temporal; medida foi publicada na última sexta-feira
Foto: Divulgação/Prefeitura de Palmitinho

A Prefeitura de Palmitinho oficializou, na última sexta-feira (24), o decreto de situação de emergência em razão dos danos provocados pelo forte temporal que atingiu o município na terça-feira (21). A medida, válida por 180 dias, foi adotada após um levantamento técnico confirmar prejuízos em diversas áreas da cidade e do interior.

Os ventos, que chegaram a 80 km/h, causaram destelhamentos de residências, danos em prédios públicos e comprometeram pontes, bueiros e estradas. Entre os locais atingidos está o Instituto Estadual de Educação 22 de Maio, que teve parte da cobertura arrancada. As regiões mais afetadas foram o Bairro Santo Inácio e a Linha Cordilheira do Guarita.

Com o decreto, a administração municipal poderá agilizar ações de recuperação, mobilizar equipes, convocar voluntários, realizar campanhas de arrecadação e contratar serviços emergenciais com dispensa de licitação.

A medida também facilita o acesso do município a recursos e programas de apoio dos governos estadual e federal para atender as famílias atingidas e reconstruir as áreas danificadas.

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