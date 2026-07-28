Granizo atinge Esperança do Sul e mobiliza Defesa Civil para atender famílias

Na noite desta terça-feira (28), o município de Esperança do Sul foi atingido por uma forte tempestade de granizo, que causou prejuízos principalmente na área urbana da cidade.

As primeiras informações apontam danos em diversas residências, exigindo uma rápida mobilização da Prefeitura e da Defesa Civil. Logo após o temporal, as equipes iniciaram a distribuição de lonas para auxiliar as famílias afetadas e reduzir os impactos provocados pela chuva.

Paralelamente, técnicos seguem realizando o levantamento dos estragos para dimensionar os danos causados pelo fenômeno. Até o momento, não foi divulgado o número oficial de imóveis atingidos nem de pessoas afetadas. A

Administração Municipal orienta que os moradores procurem a Defesa Civil em caso de necessidade. Novas informações deverão ser divulgadas à medida que o levantamento for concluído pelos órgãos responsáveis.

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