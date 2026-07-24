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Região Celeiro terá feriado em 13 municípios neste sábado pelo Dia do Colono e Motorista

Celebrações religiosas, procissões, bailes e homenagens marcam a programação em diversos municípios da região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
24/07/2026 às 11h12 Atualizada em 24/07/2026 às 11h38
Região Celeiro terá feriado em 13 municípios neste sábado pelo Dia do Colono e Motorista
(Foto: Arquivo Reprodução Rádio Alto Uruguai)

Neste sábado, 25 de julho, treze municípios da Região Celeiro terão feriado em comemoração ao Dia do Colono e Motorista. A data será celebrada em Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Redentora, São Martinho, Sede Nova, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos e Chiapetta.

Já os municípios de Coronel Bicaco, Crissiumal, Inhacorá, Miraguaí, Santo Augusto, São Valério do Sul, Vista Alegre e Vista Gaúcha não terão feriado. Em Crissiumal, a administração municipal decretou ponto facultativo.

Em Vista Gaúcha, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em parceria com a ADCA, promove o tradicional Baile do Colono e Motorista.

Em Tenente Portela, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida realizará a tradicional celebração em honra a São Cristóvão. A programação inicia às 9h45, com procissão motorizada saindo da Igreja Matriz, seguida da bênção de veículos e máquinas agrícolas. A organização informa que as atividades serão mantidas mesmo em caso de chuva.

CRISSIUMAL
Crissiumal terá a festividade com programação concentrada no domingo, dia 26 de julho. O desfile alusivo ao Dia do Colono e Motorista terá início às 10h, pelo centro da cidade (desde que as condições climáticas permitam sua realização). Trinta entidades, instituições ou organizações de diferentes segmentos comunitários, confirmaram presença.

Ao meio-dia será servido almoço no salão evangélico. As fichas custam R$ 40,00 para adultos e R$ 20,00 para crianças de 8 a 12 anos. Os cartões são limitados e estão disponíveis com os membros da comunidade. À tarde, a programação segue com reunião dançante animada pela Banda Produção Musical.

Em Tiradentes do Sul, a programação será desenvolvida durante o sábado e o domingo, no Centro de Eventos. No sábado, ocorrerão jogos de integração entre as comunidades em diversas modalidades esportivas, além de espaços institucionais. Já no domingo, está previsto o desfile com a participação de entidades, instituições, grupos organizados, veículos antigos, motociclistas, trilheiros, implementos agrícolas e CTGs. Também haverá almoço comunitário e reunião dançante.

Em Três Passos, as comemorações serão realizadas na comunidade de Padre Gonzáles. Nesta sexta-feira acontece um baile com animação da Banda Danúbio Azul. Já no domingo, a programação terá o Festival Suíno Nota 10, almoço comunitário e reunião dançante no Clube Ipiranga.

As atividades reforçam o reconhecimento ao trabalho dos agricultores e motoristas, profissionais fundamentais para o desenvolvimento da Região Celeiro.

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