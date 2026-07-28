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Embalagens termoencolhíveis ampliam opções na logística

Utilização de embalagens termoencolhíveis tem ganhado espaço no setor industrial brasileiro como uma alternativa economicamente viável para proteçã...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/07/2026 às 20h45
Embalagens termoencolhíveis ampliam opções na logística
Banco de imagens Retrapack

A aplicação de películas termoencolhíveis, especialmente as fabricadas em polietileno de baixa densidade (PEBD), vem sendo observada em diferentes segmentos da indústria, como bens de capital, metalmecânica, energia, agronegócio e infraestrutura. O método consiste em envolver o equipamento com uma película plástica que, após aplicação de calor controlado, se ajusta completamente ao formato do produto, criando uma camada contínua de proteção.

As soluções flexíveis como o termoencolhimento industrial têm contribuído para a racionalização de processos logísticos, ao reduzir a necessidade de embalagens rígidas sob medida e simplificar etapas de acondicionamento. Em equipamentos de grande porte ou formatos irregulares, essa característica tem impacto direto na organização operacional e na gestão de estoques.

Dados de um levantamento da ABIEF – Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis, elaborado pela Maxiquim, atestam a adesão de cada vez mais setores ao uso da película de PEBD. Isso se confirma pelo aumento, ainda que sutil, da produção total do setor no primeiro semestre de 2025 que alcançou 1,148 milhão de toneladas, ou seja, 0,4% maior que o do mesmo período de 2024.

Fácil aplicação para múltiplas formas

A facilidade de aplicação está entre as principais características da película termoencolhível. Diferentemente de caixas e estruturas rígidas, que exigem a definição prévia das dimensões e a manutenção de diferentes modelos em estoque, o material é aplicado diretamente sobre o produto e se adapta ao seu formato. Com isso, empresas podem reduzir a necessidade de armazenar embalagens de vários tamanhos e aproveitar melhor o espaço destinado ao acondicionamento.

Possibilidade de publicidade da marca ou produto

A personalização gráfica também integra as possibilidades de uso das películas termoencolhíveis. Há opções que permitem a aplicação de logotipos, informações institucionais e elementos de identificação visual diretamente na embalagem. Dessa forma, o material pode contribuir para a exposição da marca durante o transporte e enquanto equipamentos permanecem em áreas externas ou canteiros industriais, mantendo sua função de proteção.

Aditivos aumentam a proteção contra ações do clima

Outro avanço relevante está relacionado ao desempenho técnico dos materiais disponíveis. O mercado já dispõe de películas modernas que incorporam aditivos capazes de oferecer proteção contra radiação ultravioleta, umidade e variações climáticas, ampliando a integridade dos equipamentos em ambientes externos ou em operações de longa duração. Esses aditivos funcionam como uma barreira extra que impede a ação de intempéries sobre os produtos embalados, preservando-os até o destino final.

Além disso, essas soluções podem incluir zíperes para portas e janelas de acesso fácil à inspeção, quando necessário, janelas de visualização e sensores de temperatura, umidade, inclinação e tombamento, ampliando o controle sobre a embalagem e facilitando o acompanhamento das condições do equipamento ao longo do transporte e da armazenagem.

Maior previsibilidade e controle

Para Graciele Oliveira, gestora da Retrapack, especializada em diferentes soluções de embalagens termoencolhíveis para equipamentos de grande porte, a aplicação industrial desse tipo de embalagem está diretamente relacionada à busca por previsibilidade e controle. "O termoencolhível passou a ser visto como uma solução alinhada à lógica industrial atual, que exige proteção adequada, simplicidade operacional e adaptação a diferentes contextos logísticos", afirma Graciele.

Menos desperdício e otimização de custos

Esse desenvolvimento acompanha tendências observadas na indústria, como a redução de desperdícios, o reaproveitamento de materiais e a otimização do uso de insumos, água e energia. Dados da Confederação Nacional da Indústria mostram que cerca de seis em cada dez empresas industriais brasileiras já adotam práticas de economia circular.

Ao eliminar a necessidade de embalagens rígidas descartáveis ou sob medida, o processo se torna mais ajustável às variações de produção e expedição. Além disso, a embalagem termoencolhível é 100% reciclável, reforçando o compromisso com práticas mais responsáveis do ponto de vista ambiental.

Diante de um cenário industrial cada vez mais pressionado por custos, prazos e exigências operacionais, a aplicação econômica de soluções termoencolhíveis se consolida como uma alternativa relevante, sustentada por avanços tecnológicos, estudos setoriais e pela necessidade crescente de flexibilidade nas operações industriais.

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