ACAMRECE celebra 51 anos de história e fortalece a união do Poder Legislativo regional

A Associação das Câmaras de Vereadores da Região Celeiro (ACAMRECE) comemora mais um marco fundamental em sua trajetória. Para marcar a passagem dos seus 51 anos de atuação em defesa do municipalismo e do Poder Legislativo regional, lideranças da entidade estiveram nos estúdios da Rádio Província FM na tarde desta terça-feira divulgando a programação do Ato Comemorativo Nº 51.

A comitiva foi formada pela Presidente da ACAMRECE, Andiara da Cruz Lizi Vianna, pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Esperança do Sul, Laércio Antônio Merlo, e pelo Secretário Executivo da entidade, Davi Alexandre.

Durante a visita à rádio, os gestores convidaram vereadores, ex-vereadores, servidores públicos, familiares e toda a comunidade da Região Celeiro para participarem do encontro festivo, que busca promover um "novo recomeço" no fortalecimento da classe legislativa.

A celebração dos 51 anos propõe uma reflexão sobre a trajetória da associação e o resgate da representatividade política regional. Em mensagem assinada pela presidente Andiara da Cruz Lizi Vianna, o convite do evento traz uma estética nostálgica que homenageia a época de fundação da instituição:

"Lembrar da união, do amor e da egrégora legislativa tão honrada que nos antecedeu nos traz força. Nos tempos atuais, sentimos nosso núcleo se desfragmentar lentamente. Mas, enquanto tivermos um fio de esperança, continuaremos a lutar pela adesão e coesão da classe legislativa municipal. A Acamrece fará o Ato Comemorativo Nº 51 para confraternizar com os nobres edis, seus familiares e amigos, celebrando o novo recomeço da união dessa classe", ressaltou a diretoria.

Programação em Esperança do Sul

O evento festivo e institucional será realizado no município de Esperança do Sul, cidade que acolhe a celebração deste ano:

Data: 18 de Agosto

Horário: 19h30min

Local: C.T.G. E. B. José Mafalda (L. São José de Altina), em Esperança do Sul/RS

Atividades:

Atos oficiais e homenagens aos 51 anos de história da entidade;

Jantar festivo com cardápio de churrasco, galeto e acompanhamentos;

Música ao vivo e confraternização.

Informações sobre o jantar:

Sócios titulares: Isentos (confirmação obrigatória até o dia 15/08 pelo WhatsApp 55 99938-3688);

Acompanhantes e não-sócios: Valor de R$ 35,00 por pessoa.

Serviço — ACAMRECE

Sede: Rua Roque Gonzales, nº 378, Sala 601 – Três Passos/RS

Contato / WhatsApp: (55) 99938-3688

E-mail: [email protected]

Site: www.acamrece.com.br

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