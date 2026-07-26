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Barra do Guarita recebe novas placas turísticas da Rota do Yucumã

Município está entre os primeiros contemplados pela iniciativa

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
26/07/2026 às 16h12 Atualizada em 26/07/2026 às 16h17
Barra do Guarita recebe novas placas turísticas da Rota do Yucumã
Estruturas seguem o padrão marrom utilizado na sinalização turística e são destinadas exclusivamente à indicação de atrativos e locais relacionados ao setor (Foto: Divulgação | ASCOM Barra do Guarita)

Barra do Guarita recebeu as novas placas que integram o Projeto Regional de Sinalização Turística da Rota do Yucumã. O Município está entre os primeiros contemplados pela iniciativa – que prevê investimento de aproximadamente R$ 1,11 milhão para qualificar a orientação dos visitantes e ampliar a divulgação dos atrativos existentes na região.

A implantação da sinalização tem como principal objetivo facilitar o deslocamento dos turistas e, ao mesmo tempo, estimular a descoberta de novos destinos. Mais do que indicar caminhos, as placas pretendem despertar o interesse de quem circula pela região, incentivando paradas, visitas a pontos turísticos e o consumo de produtos e serviços oferecidos nos municípios.

A estratégia considera especialmente o fluxo de visitantes em direção ao Salto do Yucumã – localizado no Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas. Como o deslocamento até um dos principais atrativos turísticos do Rio Grande do Sul passa por diferentes localidades, o projeto busca transformar esse movimento em oportunidade para outros destinos da Rota do Yucumã.

Com a nova sinalização, a expectativa é ampliar o tempo de permanência dos turistas na região, fortalecer empreendimentos ligados ao setor, movimentar o comércio e distribuir os benefícios econômicos da atividade. A iniciativa também possibilita que municípios sem atrativos de grande porte apresentem suas potencialidades e aproveitem de maneira mais efetiva o fluxo turístico regional.

Além do aspecto econômico, o projeto procura consolidar a identidade da Rota do Yucumã e incentivar os próprios moradores a conhecerem e valorizarem os pontos de interesse existentes no território. As estruturas seguem o padrão marrom utilizado na sinalização turística e são destinadas exclusivamente à indicação de atrativos e locais relacionados ao setor.

O projeto contempla placas em rodovias, para orientar o deslocamento entre as cidades, e sinalização em áreas urbanas, facilitando o acesso aos destinos. Os locais de instalação foram definidos em conjunto com as administrações municipais.

Após o início da implantação por Barra do Guarita e Vista Gaúcha, a sinalização avançará para os demais integrantes da Rota do Yucumã. Ao todo, os 21 municípios consorciados serão contemplados, formando uma rede regional destinada a facilitar a circulação dos visitantes e fortalecer o turismo como instrumento de desenvolvimento econômico.

Recursos da Consulta Popular

O Projeto Regional de Sinalização Turística da Rota do Yucumã é viabilizado com recursos conquistados por meio da Consulta Popular de 2021, através da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul.

A quantidade de placas disposta a cada Município foi definida proporcionalmente ao percentual de votos obtido no processo de participação popular. Com investimento aproximado de R$ 1,11 milhão, a iniciativa transforma uma demanda escolhida pela comunidade regional em uma ação voltada à integração dos destinos e ao fortalecimento do turismo no âmbito da Rota do Yucumã.

 

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